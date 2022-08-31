Місія МАГАТЕ прибула до Запоріжжя – «Енергоатом»

Місія Міжнародного агентства ООН з питань атомної енергії прибула до Запоріжжя, повідомила національна компанія «Енергоатом» 31 серпня.

«Сьогодні, 31 серпня 2022 року, близько 15:00 місія Міжнародного агентства з ядерної енергії прибула до Запоріжжя», – йдеться в повідомленні.

Місія МАГАТЕ пов’язана з побоюваннями ядерної катастрофи, які викликали посилення обстрілів території найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції. В останні тижні кількість обстрілів АЕС посилилась, що викликало занепокоєння та побоювання ядерної катастрофи. 25 серпня сталося вперше в історії станції повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

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На тлі повідомлень про виїзд місії МАГАТЕ до України мер Енергодара заявив про обстріли міста. В Офісі президента України заявили, що російські війська обстрілюють Нікополь, Марганець та імітують «відповідь» по Енергодару, хоча самі ведуть вогонь».