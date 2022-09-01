Обстріл маршруту місії МАГАТЕ. МЗС закликає Росію припинити «ці небезпечні провокації»

Росія має негайно припинити обстріл маршруту, яким місія Міжнародного агентства з питань атомної енергії має проїхати до окупованої Запорізької АЕС, заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.



«Порушуючи взяті на себе зобов’язання, російська армія посилено обстрілює коридор, яким із Запоріжжя до АЕС має проїхати місія МАГАТЕ. Росія має негайно припинити ці небезпечні провокації та дозволити безпечний проїзд МАГАТЕ», – написав він у твіттері.

Раніше сьогодні голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що російські війська обстрілюють маршрут місії Міжнародного агентства з питань атомної енергії. Москва на ці звинувачення наразі не реагувала.

Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що від ранку «не припиняються постійні мінометні обстріли міста», є постраждалі. Орлов не повідомляє, хто здійснює ці обстріли. Однак раніше він заявляв, що місто обстрілюють російські військові.

Водночас російська сторона звинуватила ЗСУ у ранковому «масованому артилерійському обстрілі» Енергодара.

Напередодні у Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що можливість прибуття місії на станцію ускладнюється «деструктивними діями» окупаційної адміністрації станції та міста-супутника Енергодар. Зокрема, ГУР вказує на обстріли як ЗАЕС, так і можливих маршрутів проїзду місії.

31 серпня окупаційна влада Запорізької області заявила про відмову робити «спецперепустку» для проїзду делегації МАГАТЕ, а російські державні агенції повідомили про «запобігання теракту» на Запорізькій АЕС і затримання «групи українських диверсантів».

Місія МАГАТЕ пов’язана з побоюваннями ядерної катастрофи, які викликали посилення обстрілів території найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції. В останні тижні кількість обстрілів АЕС посилилась, що викликало занепокоєння та побоювання ядерної катастрофи. 25 серпня сталося вперше в історії станції повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

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Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ.