Війська РФ обстрілюють маршрут місії МАГАТЕ – Старух

Російські війська обстрілюють маршрут місії Міжнародного агентства з питань атомної енергії, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

«Росіяни ведуть артобстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС. Передова група ООН не може продовжити рух з міркувань безпеки. Україна продовжує докладати зусиль для організації безпечного доступу міжнародної місії МАГАТЕ до ЗАЕС. Вимагаємо від РФ припинити провокації і надати безперешкодний доступ МАГАТЕ до українського ядерного об'єкту», – написав він у телеграмі.

Російська сторона наразі не коментувала перешкоджання руху місії МАГАТЕ, яка прямує до Запорізької атомної електростанції.

Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що від ранку «не припиняються постійні мінометні обстріли міста», є постраждалі. Орлов не повідомляє, хто здійснює ці обстріли. Однак раніше він заявляв, що місто обстрілюють російські військові.

Водночас російська сторона звинуватила ЗСУ у ранковому «масованому артилерійському обстрілі» Енергодара.

Напередодні у Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що можливість прибуття місії на станцію ускладнюється «деструктивними діями» окупаційної адміністрації станції та міста-супутника Енергодар. Зокрема, ГУР вказує на обстріли як ЗАЕС, так і можливих маршрутів проїзду місії.

31 серпня окупаційна влада Запорізької області заявила про відмову робити «спецперепустку» для проїзду делегації МАГАТЕ, а російські державні агенції повідомили про «запобігання теракту» на Запорізькій АЕС і затримання «групи українських диверсантів».

Місія МАГАТЕ пов’язана з побоюваннями ядерної катастрофи, які викликали посилення обстрілів території найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції. В останні тижні кількість обстрілів АЕС посилилась, що викликало занепокоєння та побоювання ядерної катастрофи. 25 серпня сталося вперше в історії станції повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

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На тлі повідомлень про виїзд місії МАГАТЕ до України 29 серпня мер Енергодара заявив про обстріли міста. Тоді в Офісі президента України заявили, що російські війська обстрілюють Нікополь, Марганець та імітують «відповідь» по Енергодару, хоча самі ведуть вогонь».

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ.