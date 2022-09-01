На тлі візиту місії МАГАТЕ в Енергодарі від ранку не припиняються обстріли – Орлов

Від ранку в Енергодарі не припиняються обстріли, є постраждалі, повідомив мер міста Дмитро Орлов.

«Енергодар. З п’ятої години ранку не припиняються постійні мінометні обстріли міста. Чутно автоматні черги. Відомо про влучання в декілька цивільних об’єктів. Є постраждалі! Скільки саме, з’ясовуємо», – написав він у телеграмі.

Орлов не повідомляє, хто здійснює ці обстріли. Однак раніше він заявляв, що місто обстрілюють російські військові. В Офісі президента України стверджували, що окупанти обстрілюють Нікополь, Марганець та імітують «відповідь» по Енергодару, хоча самі ведуть вогонь».

Водночас російська сторона звинуватила ЗСУ у ранковому «масованому артилерійському обстрілі» Енергодара.

Сьогодні, 1 вересня, на Запорізьку атомну електростанцію, яка розташована біля Енергодара, має прибути місія Міжнародного агентства з питань атомної енергії.

Напередодні у Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що можливість прибуття місії на станцію ускладнюється «деструктивними діями» окупаційної адміністрації станції та міста-супутника Енергодар. Зокрема, ГУР вказує на обстріли як ЗАЕС, так і можливих маршрутів проїзду місії.

31 серпня окупаційна влада Запорізької області заявила про відмову робити «спецперепустку» для проїзду делегації МАГАТЕ, а російські державні агенції повідомили про «запобігання теракту» на Запорізькій АЕС і затримання «групи українських диверсантів».

Місія МАГАТЕ пов’язана з побоюваннями ядерної катастрофи, які викликали посилення обстрілів території найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції. В останні тижні кількість обстрілів АЕС посилилась, що викликало занепокоєння та побоювання ядерної катастрофи. 25 серпня сталося вперше в історії станції повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

Читайте також: Мер: обстріли Енергодара не вщухають, серед населення – панічні настрої

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ.