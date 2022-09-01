Через російські обстріли знову відключився 5-й енергоблок Запорізької АЕС – «Енергоатом»

Через російські обстріли знову відключився 5-й енергоблок Запорізької атомної електростанції, повідомляє оператор станції «Енергоатом».



«1 вересня о 4:57 внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок. Крім того, пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ. У перехідному режимі сталося знеструмлення непрацюючого енергоблока №2 із запуском дизель-генераторів», – повідомляє у телеграмі компанія.



В «Енергоатомі» зауважують, що це вже вдруге протягом останніх 10 днів дії російських окупантів призвели до відключення блока та знеструмлення станції.



Водночас повідомляється, що енергоблок №6 продовжує працювати в енергосистемі України й одночасно заживлює власні потреби ЗАЕС.

1 вересня вранці мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що від ранку «не припиняються постійні мінометні обстріли міста», є постраждалі. Орлов не уточнив, хто здійснює ці обстріли. Однак раніше він заявляв, що місто обстрілюють російські військові.

Водночас російська сторона звинуватила ЗСУ у ранковому «масованому артилерійському обстрілі» Енергодара.

Напередодні у Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що можливість прибуття місії на станцію ускладнюється «деструктивними діями» окупаційної адміністрації станції та міста-супутника Енергодар. Зокрема, ГУР вказує на обстріли як ЗАЕС, так і можливих маршрутів проїзду місії.

31 серпня окупаційна влада Запорізької області заявила про відмову робити «спецперепустку» для проїзду делегації МАГАТЕ, а російські державні агенції повідомили про «запобігання теракту» на Запорізькій АЕС і затримання «групи українських диверсантів».

Місія МАГАТЕ пов’язана з побоюваннями ядерної катастрофи, які викликали посилення обстрілів території найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції. В останні тижні кількість обстрілів АЕС посилилась, що викликало занепокоєння та побоювання ядерної катастрофи. 25 серпня сталося вперше в історії станції повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ.