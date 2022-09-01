Гендиректор МАГАТЕ разом із більшістю делегації залишив Запорізьку АЕС – «Енергоатом»

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі разом із більшістю членів делегації залишив Запорізьку АЕС, повідомляє прессдужба НАЕК «Енергоатом» у Telegram.

«Станом на 18:00 1 вересня 2022 року генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі залишив Запорізьку АЕС. Разом з ним зі станції поїхали більшість членів делегації. Наразі на ЗАЕС залишились 5 представників місії МАГАТЕ, які розвантажують привезене ними обладнання та продовжать роботу на станції. Очікується, що вони перебуватимуть на Запорізький АЕС до 3 вересня», – йдеться в повідомленні.

Рафаель Гроссі агенству Reuters повідомив, що експертам сьогодні за перші години роботи місії вдалося зібрати «багато важливої інформації», і він побачив «ключові речі, які хотів побачити». Деталей глава агентства не навів, але уточнив, що місія пробуде в Енергодарі до 3 вересня, а потім вирішуватиметься питання про постійну присутність спостерігачів МАГАТЕ.

Гроссі також відзначив самовіддану роботу персоналу станції.

Сьогодні вдень повідомлялося, що місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Росією Енергодарі.

У твітері МАГАТЕ йшлося, що місія прибула для проведення необхідних заходів з гарантування ядерної безпеки. Російські ЗМІ показували відеокадри заїзду автомобілів на територію ЗАЕС.

Приїзду місії передували повідомлення про інтенсивні обстріли на Запоріжжі, як в районі обласного центру, так і Енергодара.

«Напередодні візиту місії МАГАТЕ рашисти вдалися до нових провокацій на ЗАЕС. Сьогодні, 1 вересня 2022 року, о 4:57 внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок», – повідомили сьогодні в «Енергоатомі».

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що місія знає про «збільшення військової активності в цьому районі», але планує відвідати об’єкт і зустрітися з персоналом станції.

Міноборони Росії звинуватило Україну в «спробі великої провокації для зриву прибуття місії МАГАТЕ на ЗАЕС». Москва заявляла, що українська артилерія «веде обстріл території Запорізької АЕС та місця зустрічі місії з російськими фахівцями».

Напередодні у Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що можливість прибуття місії на станцію ускладнюється «деструктивними діями» окупаційної адміністрації станції та міста-супутника Енергодар. Зокрема, ГУР вказувала на обстріли як ЗАЕС, так і можливих маршрутів проїзду місії.

31 серпня окупаційна влада Запорізької області заявила про відмову робити «спецперепустку» для проїзду делегації МАГАТЕ, а російські державні агенції повідомили про «запобігання теракту» на Запорізькій АЕС і затримання «групи українських диверсантів».

Місія МАГАТЕ пов’язана з побоюваннями ядерної катастрофи, які викликали посилення обстрілів території найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції. В останні тижні кількість обстрілів АЕС посилилась, що викликало занепокоєння та побоювання ядерної катастрофи. 25 серпня сталося вперше в історії станції повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ.