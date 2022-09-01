У «Слузі народу» пояснили, чому Україна не скликала Радбез ООН щодо ситуації на ЗАЕС

Україна не могла скликати Раду безпеки ООН через ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, бо не є її постійним членом. Тодія як Росія зіграла на випередження партнерів України і скликала засідання раніше. Про це в коментарі Радіо Свобода сказав голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

«Справа у тому, що є певний регламент, хто має право зібрати [засідання Радбезу ООН]. Росія, хоч і протиправно, всупереч статуту ООН, але зайняла місце СРСР, то вона мала таке право: будь-який постійний член Ради безпеки ООН має право ініціювати таке засідання, і це роблять наші союзники, наприклад Сполучені Штати, Великобританія, і вони зробили все можливе. Але Росія намагалася попередити і вчинила, по суті, ... це була провокація. Вони розуміли, що буде засідання Ради безпеки спеціально присвячене цій величезній і дуже небезпечній проблемі, і зіграла на випередження, можна сказати», – пояснив Мережко.

Він також висловив упевненість, що українське представництво при ООН щільно співпрацювало з партнерами України у Радбезі ООН, щоб скликати таке засідання.

Росія звернулася до Ради безпеки ООН з вимогою провести 23 серпня засідання щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи це, сказав, що Росія «вкотре має нахабство збирати Радбез ООН, щоб обговорити свої ж власні провокації, свій же власний терор на Запорізькій АЕС».

Пізніше на тому засіданні постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що лише виведення Росією своїх сил із території Запорізької АЕС і повернення її під контроль України усуне ядерні загрози.

Останніми тижнями найбільша в Європі атомна електростанція і її околиці неодноразово зазнають обстрілів, викликаючи побоювання ядерної катастрофи. Сьогодні на ЗАЕС приїхала місія МАГАТЕ.

У коментарі Радіо Свобода Олександр Мережко додав, що наявність представників Китаю і Сербії у цій місії МАГАТЕ може стати проблемою для України.

«Я вважаю, що це дійсно є проблемою, доволі серйозною, тому що, на жаль, на превеликий жаль, Росія має певний вплив на МАГАТЕ, і напевно буде його використовувати. Використовувати, я б так сказав, з двох боків. По-перше, вона буде надалі чинити провокації, обстрілювати ЗАЕС і буде намагатися щось зробити всередині цієї делегації, і всередині МАГАТЕ. Тобто, нам треба бути до цього готовими», – сказав Мережко.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.