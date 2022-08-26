Росія посилила діяльність ФСБ на окупованих територіях Луганщини – Гайдай

Росія посилила діяльність ФСБ на окупованих територіях Луганської області через зниження підтримки війни громадянами, заявив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Проблеми з примусовою мобілізацією набирають обертів. Росія була вимушена посилити діяльність ФСБ на окупованих територіях, бо підтримка війни зменшується – люди не йдуть воювати. Бачать, що не повертаються сусіди і родичі. У кращому випадку, знаходять їх в шпиталях. Як от в Алчевську, де по місту навіть поширюються оголошення: через велику кількість поранених місцева хірургія приймає в дар милиці та інвалідні візки», – написав Гайдай у телеграмі 26 серпня.

За його словами, підтримка Заходу «скоротила різницю в артилерійській перевазі росіян – лінія фронту майже завмерла». «Майже два місяці ворог – без значних перемог», – заявив Гайдай.

Він також повідомив, що за минулу ніч загарбники здійснили чотири обстріли зі ствольної артилерії, вісім разів застосовували реактивні системи залпового вогню, ще вісім – міномети.

«Протягом 25 серпня біля чотирьох населених пунктів росіяни завдали авіаударів. Атаки ворога неодноразово відбито з чотирьох напрямків», – заявив голова ОВА.

Луганська область майже повністю перебуває під окупацією військ РФ.