Радіо Свобода Weekly: як саме ЗСУ можуть деокупувати Крим та Донбас?

Якщо ви хочете звільнити Донбас і Крим, готуйтеся до великих втрат – Густав Грессель

Росія перекидає велику кількість військ на нині окуповану частину півдня України, аби мати змогу відбивати наступ ЗСУ, а можливо, і почати власний наступ. Чи дійсно Росія має потенціал для наступу на півдні, чи може у цьому регіоні Україна розпочати масований контрнаступ та як саме ЗСУ можуть деокупувати Крим та Донбас? Про це ексклюзивно говоримо з колишнім аналітиком Міністерства оборони Австрії, а нині – експертом з безпеки «Європейської ради міжнародних відносин» Густавом Гресселем.

ЗСУ зайняли «стратегічну висоту». Репортаж зі звільненого села Іванівка

Знімальна група проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії – перші журналісти, які побували у звільненому селі Іванівка Херсонської області. Тут на кілька кілометрів були укріпрайони російської армії, противник довго утримував цей населений пункт, бо це так звана «стратегічна висота». І тому для ЗСУ також було важливо взяти під свій контроль Іванівку. За словами українських військових, в Іванівці стояли до двох рот зі складу повітряно-десантних військ РФ з міста Улан-Уде. Запеклі бої за ці позиції тривали близько двох місяців.

У селі немає жодного цивільного жителя, лише військові. На дорогах багато мертвих тварин, розбитих автомобілів та спаленої військової техніки. Авто місцевих жителів російські солдати використовували як дахи для своїх бліндажів. Також на колишніх російських позиціях багато речей, за словами українських військових, викрадених з будинків місцевих.

Мінометник, військовий з позивним «Тринадцятий» розказав, що у цих боях загинули кількасот російських військових. Але з дрону він бачив, що з поля бою машина забрала лише 10-15 тіл. Кількість загиблих російських військових у боях за Іванівку невідома. Редакція не може перевірити цю інформацію за умов ведення бойових дій. Російське Міноборони не розголошує інформацію про військові втрати у війні проти України.

Херсонська область була окупована в перші дні широкомасштабної війни Росії проти України (Москва називає її «спецоперацією»). Проте останнім часом українські сили звільнили кілька десятків населених пунктів Херсонщини.

Про все це дивіться у програмі проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

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