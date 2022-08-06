Критика звіту Amnesty International не вщухає. Його використали ЗМІ Росії

Не вщухає критика на адресу Amnesty International за її доповідь про порушення гуманітарного права, опубліковану 4 серпня, в якій правозахисна організація звинуватила українські сили в тому, що вони піддають ризику життя цивільних осіб.

У звіті йдеться, що українські військові розміщували військові бази у школах та лікарнях і завдавали ударів із житлових районів. Як сказано у звіті, це викликало у відповідь вогонь з боку Росії, чим наражало на небезпеку цивільне населення. Як заявила Amnesty International, вона задокументувала порушення Україною законів війни, коли її війська діяли в населених пунктах.

«Перебування в обороні не звільняє українських військових від дотримання міжнародного гуманітарного права», – мовиться у звіті.

Звіт викликав різкий осуд з боку українських офіційних осіб та звинувачення у відповідь від керівництва Amnesty International.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував звіт, заявивши у своєму нічному зверненні, що він намагається «перекласти відповідальність з агресора на жертву».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також завив про своє «обурення» звітом. У своєму відео, яке він виставив у мережі Facebook Кулеба сказав, що критика обох сторін конфлікту – це спроба створення «штучної реальності», де «всі в чомусь трохи винні».

«Це – спроба створення фальшивого балансу між злочинцем і жертвою, між країною, яка сотнями і тисячами знищує цивільне населення, міста, цілі території, і країною, яка відчайдушно намагається захищатися, рятуючи свій народ, рятуючи цілий континент від цієї навали», – сказав Кулеба.

З критикою на адресу Amnesty International висловилися українські правозахисники, численні українські та міжнародні оглядачі, звичайні українці.

На підтримку України виступив міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевичус, який назвав оцінку Amnesty International «цілком хибною».

«Не українські сили завдають шкоди цивільним особам, це Росія почала неспровоковану агресію проти України та регулярно вбиває тисячі невинних українців, розслідуймо акти російського геноциду проти українців», – написав латвійський урядовець.

Посолка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, не називаючи організацію по імені, підтримала точку зору українців.

«Єдине, що загрожує українським мирним жителям, це російські ракети, зброя та мародерство російських військ. Крапка. Якби Росія припинила вторгнення в Україну, небезпеки не було б», – написала представниця Британії в Україні.

Цю ж думку висловила і посолка США в Україні Бріджит Брінк.

«Після 163 днів неспровокованої війни, яку розпочав Кремль, має бути абсолютно зрозуміло, що українці перебувають в небезпеці через агресію Росії, жорстокість її військ та їхній невпинний обстріл міст по всій країні», – написала вона у твітері.

Американський військовий експерт, Джон Спенсер, який очолює відділ досліджень міської війни в Інституті сучасної війни (MWI), каже, що автори звіту Amnesty International є «відірвані від реалій війни» та мало про неї знають.

За його словами, «висновок звіту полягає у тому, що «українські військові повинні залишатися і гинути в полях і лісах». Ганьба», – коментує у твіті колишній американський військовий.

У відповідь на критику генеральний секретар Amnesty International Агнес Каламар у своєму твіті написала, що організацію «атакують українські та російські юрби та тролі в соцмережах» за проведене експертами розслідування.

Вона назвала цю критику «пропагандою війни, дезінформацією та неправдивою інформацією», яка «не послабить нашу неупередженість і не змінить фактів».

Коментуючи цей твіт керівник МЗС Росії Дмитро Кулеба заявив, що, ймовірно, Amnesty International називає його «юрбою» і «тролем». Але він наполягає на тому, що «доповідь спотворює реальність». Вона, за його словами, «створює хибну моральну рівність між агресором і жертвою та посилює зусилля Росії з дезінформації». «Це фальшивий «нейтралітет», а не правдивість», – написав Кулеба у своєму твітері.

Макс Такер, колишній співробітник Amnesty International, а нині заступник редактора відділу міжнародних новин газети The Times, який висвітлює хід війни, перебуваючи в Україні, каже, що коли він працював у цій правозахисній організації, вони докладали більше зусиль для того, щоб «розглядати події в контексті».

Але останній звіт організації, на його думку, «показує, що Україна несе більшу відповідальність за людей, загиблих під час російських ударів, ніж сама Росія. Це водночас дивно і вводить в оману».

Реагуючи на відповідь керівниці організації, британський журналіст каже, що ця відповідь його засмутила ще більше.

«Організація, яка пишається тим, що захищає свободу та критичне слово, виглядає недобре. Тут потрібен тривалий період саморефлексії», – пише журналіст у твітері.

«Доповіддю скористалися прокремлівські ЗМІ»

У Росії звіт Amnesty International використали для підтримки свого наративу про те, що українські військові нібито користуються мирними громадянами як «живим щитом».

Російське видання «Медуза», що працює з Латвії і визнане в Росії «іноземним агентом», провело власне дослідження того, як доповіддю правозахисників скористалися прокремлівські ЗМІ.

«Доповідь Amnesty, чий російськомовний сайт заблокований у Росії з 11 березня 2022 року, 4 серпня стала однією з головних новин у російських ЗМІ і потрапила до топу «Яндекс.Новин», куди не допущено незалежні медіа», – пише «Медуза».

За словами видання, усі російські ЗМІ, незалежно від того, чи вони державні, такі як ТАСС, «РИА Новости» чи формально незалежні, такі як РБК, «Комерсант», «Відомості», «з невеликими нюансами», висвітлювали лише ту частину доповіді, яка «прямо звинувачує Україну та її збройні сили у порушенні міжнародних норм гуманітарного права».

«Коли йшлося про удари по зайнятих ЗСУ об'єктах у населених пунктах, під час яких гинули мирні жителі, ці видання замовчували, що удари завдавали саме російські війська», – мовиться у публікації «Медузи».

Зауваження Amnesty International про те, що порушення українською армією міжнародного гуманітарного права не виправдовують обстріли з боку Росії, від яких страждає і гине мирне населення України, були повністю проігноровані, пише видання.

З початку повномасштабної війни в Україні Amnesty International документує воєнні злочини та втрати мирного населення. Її попередні звіти були про невибіркове застосування зброї для нападів на українські міста, позасудові страти та катування під час окупації міст та сіл Київської області, окрема доповідь стосувалася удару по драматичному театру в Маріуполі. «Міжнародна амністія» вказувала на те, що ці порушення були з боку російських військових.