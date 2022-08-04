«Кампанія дезінформації і пропаганди». В ОПУ відреагували на звіт Amnеsty International зі звинуваченнями ЗСУ

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International у новій доповіді заявила, що українські військові наражають на небезпеку мирне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в житлових районах, у тому числі в школах і лікарнях, під час оборони від повномасштабного російського вторгнення.

Водночас радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Amnеsty International бере участь у російській кампанії дезінформації й пропаганди з дискредитації Збройних сил України.

У дослідженні вказано, що розміщення озброєння в житлових кварталах порушує міжнародне гуманітарне право, оскільки перетворює цивільні об’єкти на військові цілі. Внаслідок російських ударів по населених пунктах гинуть мирні жителі та руйнується громадянська інфраструктура, зазначають правозахисники.

Правозахисники заявляють, що ЗСУ базувалися у житлових будинках у 19 містах та селах у Харківській, Донецькій і Миколаївській областях. Більшість житлових районів, де розташовувалися солдати, були за кілька кілометрів від лінії фронту.

«Знаходження в оборонній позиції не звільняє українських військових від дотримання міжнародного гуманітарного права, – заявила генсекретар Amnesty International Аньєс Калламар. – Український уряд має негайно забезпечити розміщення своїх сил подалі від населених пунктів або евакуювати цивільне населення з районів, де діють військові».

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що «єдине, що становить загрозу життю українців, – це армія російських катів і ґвалтівників, яка прийшла в Україну влаштовувати геноцид».

«Наші захисники боронять свій народ і сім’ї. Життя людей для України є безумовним пріоритетом, саме тому ми проводимо евакуацію мешканців прифронтових міст. Сьогодні Росія докладає максимум зусиль, щоб дискредитувати Збройні сили України в очах західних суспільств і зірвати постачання зброї, використовуючи всю мережу своїх агентів впливу. Шкода, що така організація, як Amnesty International бере участь у цій кампанії з дезінформації та пропаганди», – написав Подоляк у твітері.

У свою чергу, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у фейсбуці назвав заяву Amnesty International несправедливою: «Така поведінка Amnesty International – це не про пошук і донесення світові правди, це про створення фальшивого балансу між злочинцем і жертвою, між країно, яка тисячами знищує цивільне населення і цілі міста, і країною, яка відчайдушно захищається, рятуючи свій народ і цілий континент від цієї навали».

Кулеба закликав не займатися «створенням фальшивої реальності, де всі в чомусь трохи винні».

«Займіться донесенням правди про те, чим є сьогодні Росія», – звернувся він.

При цьому Amnesty International вказує, що Росія проводить невибіркові атаки, зокрема з використанням заборонених міжнародною спільнотою боєприпасів. Організація зафіксувала, що у Харкові Росія скоїла воєнні злочини. «Amnesty не виявила доказів того, що українські сили перебували у цивільних районах, які були незаконно атаковані російськими військовими», – йдеться у доповіді.

Минулого місяця інша правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що російські й українські війська піддають цивільних осіб в Україні непотрібному ризику, розміщуючи свої сили в населених пунктах і не переміщуючи жителів у безпечніші райони.

В ООН станом на 31 липня підтвердили 5327 випадків загибелі і 7257 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.