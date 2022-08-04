Зеленський назвав звіт Amnesty International спробою «перекласти відповідальність з агресора на жертву»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що останній звіт організації Amnesty International щодо війни в Україні є спробою «амністувати державу-терориста і перекласти відповідальність з агресора на жертву».

«Щодо злочинів російських терористів ми не бачимо чітких і вчасних звітів від деяких міжнародних організацій. Ми сьогодні побачили зовсім інший звіт від Amnesty International, який, на жаль, пробує амністувати державу-терориста і перекласти відповідальність з агресора на жертву. Немає і не може бути навіть гіпотетично жодної умови, за якою будь-які російські удари стають виправданими. Агресія проти нашої держави є нічим неспровокованою, загарбницькою і відверто терористичною. І, якщо хтось робить звіт, в якому жертва і агресор нібито в чомусь однакові, якщо аналізуються якісь дані про жертв, а що робив агресор в цей час – ігноруються, то з цим не можна миритися», – сказав Зеленський у вечірньому відеозверенні.

Президент додав: «Кожен, хто амністує Росію і хто штучно створює такий інформаційний контекст, що якісь удари терористів є нібито виправданими або нібито зрозумілими, не може не усвідомлювати, що цим допомагає терористам. А якщо такі маніпулятивні звіти, то й відповідальність за загибель людей розділяєте з ними».

Тим часом, генсекретарка Amnesty International Агнес Каламар у твітері залишила допис: «Українські та російські тролі в соцмережах: усі вони сьогодні атакують розслідування Amnesty International. Це називається пропаганда війни та дезінформація. Це не послабить нашу неупередженість і не змінить фактів».

Раніше в українському офісі Amnesty International заявили, що «звіти» такого характеру є справою окремої команди – Департаменту реагування на кризи.

аніше організація міжнародна правозахисна організація Amnesty International у новій доповіді заявила, що українські військові наражають на небезпеку мирне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в житлових районах, у тому числі в школах і лікарнях, під час оборони від повномасштабного російського вторгнення.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав заяву Amnesty International несправедливою: «Така поведінка Amnesty International – це не про пошук і донесення світові правди, це про створення фальшивого балансу між злочинцем і жертвою, між країно, яка тисячами знищує цивільне населення і цілі міста, і країною, яка відчайдушно захищається, рятуючи свій народ і цілий континент від цієї навали».

Кулеба закликав не займатися «створенням фальшивої реальності, де всі в чомусь трохи винні».

Водночас радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Amnеsty International бере участь у російській кампанії дезінформації й пропаганди з дискредитації Збройних сил України.

У дослідженні вказано, що розміщення озброєння в житлових кварталах порушує міжнародне гуманітарне право, оскільки перетворює цивільні об’єкти на військові цілі. Внаслідок російських ударів по населених пунктах гинуть мирні жителі та руйнується громадянська інфраструктура, зазначають правозахисники.

Правозахисники заявляють, що ЗСУ базувалися у житлових будинках у 19 містах та селах у Харківській, Донецькій і Миколаївській областях. Більшість житлових районів, де розташовувалися солдати, були за кілька кілометрів від лінії фронту.

«Знаходження в оборонній позиції не звільняє українських військових від дотримання міжнародного гуманітарного права, – заявила генсекретар Amnesty International Аньєс Калламар. – Український уряд має негайно забезпечити розміщення своїх сил подалі від населених пунктів або евакуювати цивільне населення з районів, де діють військові».

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що «єдине, що становить загрозу життю українців, – це армія російських катів і ґвалтівників, яка прийшла в Україну влаштовувати геноцид».

При цьому Amnesty International вказує, що Росія проводить невибіркові атаки, зокрема з використанням заборонених міжнародною спільнотою боєприпасів. Організація зафіксувала, що у Харкові Росія скоїла воєнні злочини. «Amnesty не виявила доказів того, що українські сили перебували у цивільних районах, які були незаконно атаковані російськими військовими», – йдеться у доповіді.

У Міноборони заявили, що Україна відкрита до розслідувань в питанні дотримання законів і звичаїв війни, але міжнародні організації мають насамперед вимагати зупинити збройну агресію Росії. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що «будь-які спроби навіть побіжно урівняти неспровоковану російську агресію і український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет».

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець також назвав маніпулятивним та таким, що надає більшу перевагу діям країни-агресора, звіт Amnesty International.

Минулого місяця інша правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що російські й українські війська піддають цивільних осіб в Україні непотрібному ризику, розміщуючи свої сили в населених пунктах і не переміщуючи жителів у безпечніші райони.