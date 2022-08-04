Звіт Amnesty International є маніпулятивним та таким, що надає більшу перевагу діям країни-агресора – омбудсмен

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець назвав маніпулятивним та таким, що надає більшу перевагу діям країни-агресора, звіт Amnesty International про те, що українські військові наражають на небезпеку мирне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в житлових районах, у тому числі в школах і лікарнях, під час оборони від повномасштабного російського вторгнення.

«Під загрозу цивільне населення потрапило виключно через необгрунтовану збройну агресію Російської Федерації і припиниться ця загроза одразу, як тільки російські військовослужбовці покинуть межі України, а російське військове командування перестане віддавати злочинні накази про обстріл українських міст і селищ. Як уповноважений Верховної Ради України з прав людини, вважаю, що звіт Amnesty International є маніпулятивним та таким, що надає більшу перевагу діям країни-агресора та її пропагандистам, ніж розуміє контекст подій в Україні – країні, яка веде оборонну війну, захищаючи власне населення і власний суверенітет», – написав Лубінець у фейсбуці.

Лубінець наголосив, що urban warfare (війна в умовах міста) не є забороненою міжнародним правом, і не є порушенням лише за фактом.

«Ми підписали Декларацію про безпеку шкіл саме тому, що разом із цивілізованим світом дотримуємось стандартів. Збройні сили України вживають максимум можливих заходів для захисту цивільного населення. Уряд у місцях активних бойових дій зупинив навчальний процес, проводив та проводить евакуацію, надає підтримку як внутрішньо переміщеним особам, так і тим громадянам, які опинилися за межами України, рятуючи своє життя», – наголошує Лубінець.

Омбудсмен підсумовує: «Надаючи рекомендації, Amnesty International ніби перебуває в Середньовіччі, де бої велися у відкритому полі за межами фортеці. Ми тримаємо оборону від нападу країни, яка порушує всі можливі норми міжнародного права. Країни, яка гвалтує, катує і вбиває цивільне населення. Тому, саме залишення населених пунктів наодинці із військовослужбовцями Російської Федерації, несе найбільшу загрозу правам людини».

Раніше організація міжнародна правозахисна організація Amnesty International у новій доповіді заявила, що українські військові наражають на небезпеку мирне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в житлових районах, у тому числі в школах і лікарнях, під час оборони від повномасштабного російського вторгнення.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав заяву Amnesty International несправедливою: «Така поведінка Amnesty International – це не про пошук і донесення світові правди, це про створення фальшивого балансу між злочинцем і жертвою, між країно, яка тисячами знищує цивільне населення і цілі міста, і країною, яка відчайдушно захищається, рятуючи свій народ і цілий континент від цієї навали».

Кулеба закликав не займатися «створенням фальшивої реальності, де всі в чомусь трохи винні».

Водночас радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Amnеsty International бере участь у російській кампанії дезінформації й пропаганди з дискредитації Збройних сил України.

У дослідженні вказано, що розміщення озброєння в житлових кварталах порушує міжнародне гуманітарне право, оскільки перетворює цивільні об’єкти на військові цілі. Внаслідок російських ударів по населених пунктах гинуть мирні жителі та руйнується громадянська інфраструктура, зазначають правозахисники.

Правозахисники заявляють, що ЗСУ базувалися у житлових будинках у 19 містах та селах у Харківській, Донецькій і Миколаївській областях. Більшість житлових районів, де розташовувалися солдати, були за кілька кілометрів від лінії фронту.

«Знаходження в оборонній позиції не звільняє українських військових від дотримання міжнародного гуманітарного права, – заявила генсекретар Amnesty International Аньєс Калламар. – Український уряд має негайно забезпечити розміщення своїх сил подалі від населених пунктів або евакуювати цивільне населення з районів, де діють військові».

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що «єдине, що становить загрозу життю українців, – це армія російських катів і ґвалтівників, яка прийшла в Україну влаштовувати геноцид».

При цьому Amnesty International вказує, що Росія проводить невибіркові атаки, зокрема з використанням заборонених міжнародною спільнотою боєприпасів. Організація зафіксувала, що у Харкові Росія скоїла воєнні злочини. «Amnesty не виявила доказів того, що українські сили перебували у цивільних районах, які були незаконно атаковані російськими військовими», – йдеться у доповіді.

У Міноборони заявили, що Україна відкрита до розслідувань в питанні дотримання законів і звичаїв війни, але міжнародні організації мають насамперед вимагати зупинити збройну агресію Росії. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що «будь-які спроби навіть побіжно урівняти неспровоковану російську агресію і український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет».

Минулого місяця інша правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що російські й українські війська піддають цивільних осіб в Україні непотрібному ризику, розміщуючи свої сили в населених пунктах і не переміщуючи жителів у безпечніші райони.

В ООН станом на 31 липня підтвердили 5327 випадків загибелі і 7257 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.