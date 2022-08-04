Україна відкрита до розслідувань, але міжнародні організації мають передусім вимагати зупинити агресію Росії – Міноборони

Україна відкрита до розслідувань в питанні дотримання законів і звичаїв війни, але міжнародні організації мають насамперед вимагати зупинити збройну агресію Росії, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу в медіацентрі «Україна».

«У цій ситуації первинними мають бути не поради українським Збройним силам, які сьогодні захищають собою Європу, сьогодні первинною від усіх міжнародних організацій має бути вимога до всього світу зупинити міжнародний злочин агресії РФ, від якого загинули вже тисячі мирних жителів, і Росія не зупиниться на території України. Тому в цій ситуації Україна відкрита до розслідувань, і ми їх проводимо, але ми вважаємо, що ключовою вимогою та увагою всього світу мають ставати дії РФ, які є загрозою для всього світу», – сказала Маляр.

Вона наголосила, що такі дослідження, як в останньому, від Amnesty International, не враховують низку факторів, наприклад те, що російські війська використовують тактику захоплення та утримання населених пунктів.

«Доки ми чекатимемо російського ворога в полі, як це іноді дехто нам радить, росіяни просто займуть усі наші будинки. Тому українські міста та села зміцнюються та обороняються від міжнародного злочинця, від держави-злочинця, якою є РФ, і загарбника», – пояснила Маляр.

Заступниця міністра оборони зазначила, що за принципом досягнення найбільшої ефективності відбувається розміщення підрозділів протиповітряної оборони для прикриття неба над населеними пунктами.

«Коли у тексті про дії українських Збройних сил під час війни немає аналізу дій ворога, це схоже на дослідження дій жертви без урахування дій озброєного ґвалтівника, тобто отримати об’єктивні висновки за такого підходу просто неможливо», – сказала Маляр.

За її словами, важливо згадати Бучу, Маріуполь для того, щоб дослідження було об’єктивним, і хоч би на цих прикладах показати всі порушення та міжнародні злочини, які чинить Росія.

Окремо з цього приводу висловився і міністр оборони Олексій Резніков у фейсбуці: «Будь-які спроби поставити під сумнів право українців опиратися геноциду, захищати свої родини й домівки, захищати свої життя і життя своїх дітей, опиратися діям Росії як держави-терориста – це збочення, у які б правові конструкції його б не маскували. Будь-які спроби навіть побіжно урівняти неспровоковану російську агресію і український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет».

Раніше організація міжнародна правозахисна організація Amnesty International у новій доповіді заявила, що українські військові наражають на небезпеку мирне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в житлових районах, у тому числі в школах і лікарнях, під час оборони від повномасштабного російського вторгнення.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав заяву Amnesty International несправедливою: «Така поведінка Amnesty International – це не про пошук і донесення світові правди, це про створення фальшивого балансу між злочинцем і жертвою, між країно, яка тисячами знищує цивільне населення і цілі міста, і країною, яка відчайдушно захищається, рятуючи свій народ і цілий континент від цієї навали».

Кулеба закликав не займатися «створенням фальшивої реальності, де всі в чомусь трохи винні».

Водночас радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Amnеsty International бере участь у російській кампанії дезінформації й пропаганди з дискредитації Збройних сил України.

У дослідженні вказано, що розміщення озброєння в житлових кварталах порушує міжнародне гуманітарне право, оскільки перетворює цивільні об’єкти на військові цілі. Внаслідок російських ударів по населених пунктах гинуть мирні жителі та руйнується громадянська інфраструктура, зазначають правозахисники.

Правозахисники заявляють, що ЗСУ базувалися у житлових будинках у 19 містах та селах у Харківській, Донецькій і Миколаївській областях. Більшість житлових районів, де розташовувалися солдати, були за кілька кілометрів від лінії фронту.

«Знаходження в оборонній позиції не звільняє українських військових від дотримання міжнародного гуманітарного права, – заявила генсекретар Amnesty International Аньєс Калламар. – Український уряд має негайно забезпечити розміщення своїх сил подалі від населених пунктів або евакуювати цивільне населення з районів, де діють військові».

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що «єдине, що становить загрозу життю українців, – це армія російських катів і ґвалтівників, яка прийшла в Україну влаштовувати геноцид».

При цьому Amnesty International вказує, що Росія проводить невибіркові атаки, зокрема з використанням заборонених міжнародною спільнотою боєприпасів. Організація зафіксувала, що у Харкові Росія скоїла воєнні злочини. «Amnesty не виявила доказів того, що українські сили перебували у цивільних районах, які були незаконно атаковані російськими військовими», – йдеться у доповіді.

Минулого місяця інша правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що російські й українські війська піддають цивільних осіб в Україні непотрібному ризику, розміщуючи свої сили в населених пунктах і не переміщуючи жителів у безпечніші райони.

В ООН станом на 31 липня підтвердили 5327 випадків загибелі і 7257 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.