В Україні ліквідували «мільйонну ботоферму»: що це за боти і до чого тут Порошенко?

2 серпня Служба безпеки, Національна поліція та Офіс генпрокурора заявили про викриття «мільйонної ботоферми», яка діяла «на підрив державної безпеки України» і робила це «на замовлення однієї з політсил».

Що це за боти і чому їх пов’язують з партією експрезидента Петра Порошенка?

Що кажуть правоохоронці?

За даними правоохоронців, ліквідована ботоферма налічувала майже мільйон технічних акаунтів, з яких, зокрема, поширювала:

дезінформацію про діяльність вищого військово-політичного керівництва країни;

фейкові новини щодо ситуації з фронтів;

інформаційні диверсії про нібито конфлікт між керівництвом ОП і головнокомандувачем ЗСУ;

кампанію з дискредитації першої леді.

Як кажуть у поліції, «офіси» ботоферми були розміщені на території міста Києва, Вінницької та Харківської областей.

За даними СБУ, керівником злочинної групи є громадянин РФ, який:

проживає у Києві,

позиціонує себе як «політичний експерт»,

організував інформаційно-підривну діяльність на замовлення однієї з українських політсил;

був на «зв’язку» з нинішнім народним депутатом, що входить до близького оточення колишнього керівництва держави.

«Крім того, «політексперт» неодноразово оприлюднював деструктивну пропаганду від свого імені, особисто виступаючи на медіаресурсах, підконтрольних його «кураторам», – додають у СБУ.

Звідки в цій історії взявся Порошенко?

Про те, що ліквідована ботоферма пов’язана із «Європейською солідарністю» – політсилою експрезидента, а нині народного депутата Петра Порошенка, – повідомила з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах низка українських ЗМІ (наприклад, видання «Українська правда», «Ліга» та «Бабель»).

Зокрема, за даними «Бабеля», народний депутат, про якого йдеться у повідомленні СБУ, – це співголова фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов.

Що каже Герасимов?

Сам Герасимов свою причетність до керівництва будь-яких ботоферм спростовує і називає це «повною брехнею», «ахінеєю» та «вигадками про опозицію».



«Європейська солідарність» не потребувала, не потребує і не буде потребувати ботів, тому що нас підтримують мільйони справжніх патріотів по всій країні. Це реальні люди, а не боти-програми, вони мають погляди та не бояться їх висловлювати», ― зазначив він у коментарі «Бабелю».

Що кажуть у «Європейській солідарності»?

Майже одразу після появи новини про ліквідовану українськими правоохоронцями ботоферми у партії «Європейська солідарність» заявили, що «вітають роботу українських спецслужб по боротьбі з гібридними інформаційними загрозами», але водночас заперечили будь-яку свою причетність до цієї історії.

Дещо пізніше у «ЄС» додали, що вважають інформацію про свій зв’язок з ліквідованою ботофермою «брудними чутками» та «спробою використовувати це питання для поновлення внутрішньополітичних конфліктів в умовах зовнішньої агресії».

«Синхронне посилання низки ЗМІ на одне й те саме анонімне джерело, не залишає сумнівів, що прив’язка «Європейської солідарності» до ботоферми є політичним замовленням з боку влади. Надто добре воно читається поміж рядків. Схоже, у боротьбі з Путіним у них залишається чимало вільного часу, щоби організовувати кампанії проти Порошенка?» ― наголосили у партії експрезидента.

Окрім того у «ЄС» додали, що не потребують ботоферм, бо мають «величезну кількість реальних прихильників зі своїми цінностями та поглядами».

Що кажуть журналісти?

Українське законодавство забороняє правоохоронцям розголошувати персональні дані підозрюваних, тому в повідомленнях СБУ, поліції та прокуратури не знайти конкретних прізвищ фігурантів справи про ботоферму чи назву самої партії, у чиїх інтересах ці боти могли працювати.

Саме тому журналісти вирішили звернутись до власних джерел у правоохоронних органах, щоб отримати більше деталей.

«Журналістам завжди хочеться знати більше. Тому логічно, що всі почали штормити всі можливі джерела, щоб отримати інформацію. Нам вдалося дізнатись прізвища фігурантів. Це було непросто», ― зазначила журналістка «Бабелю» Оксана Коваленко.

Закиди і критику на адресу журналістів з боку «Європейської солідарності» прокоментувала головна редакторка Севгіль Мусаєва.

«Скажу лише одне, спостерігаючи за цими майже щоденними віртуальними баталіями з обох боків. Все це виглядає жалюгідно. З обох боків. І ОПшні телеграми з безкінечними фото Порошенка та образливими підписами і коментарями, і фейсбук-хейтери першої леді. Люди, у нас в країні – реальна війна, а не віртуальна», ― наголосила вона.

Що кажуть інформаційні експерти?

Новину про ліквідацію ботоферми експертка з питань інформаційної гігієни Оксана Мороз вважає хорошою, але має до неї запитання.

«Навіщо її перетворювати у черговий розкол українського суспільства? Навіщо казати, що це ферма, яка працювала на Порошенка? Хіба не в букварі російської пропаганди написано, що одночасно вони поширюють протилежні тези. Наприклад, «за» Зе і «проти» ПОП/«проти» Зе і «за» ПОП... Ну і на останок. 1 млн аків на сімкартах. Ви серйозно? У 2022 році?» ―іронічно запитує вона.