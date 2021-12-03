СБУ заявляє про викриття ще однієї ботоферми, яка продавала акаунти «проросійським агітаторам»

Правоохоронці викрили діяльність «ботоферми», яка встигла створити більше 20 тисяч підроблених акаунтів у соціальних мережах, повідомляє Служба безпеки України 3 грудня.

«Оперативники встановили, що більшість бото-профілів скупили проросійські агітатори. Акаунти мали довгу історію, а також були верифіковані у соцмережах – з використанням підроблених паспортів громадян України. Ботів використовували для дискредитації української держави та Збройних Сил України, для виправдання збройної агресії РФ та підбурювання «антивакцинаторських» настроїв», – йдеться в повідомленні відомства.

За даними СБУ, до групи входило близько 15 людей, для її діяльність орендували офіс у Чернівцях.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютери, близько 6 400 стартових пакетів мобільних операторів, у тому числі російських, та понад 4 тисячі банківських платіжних карток.

Як додають у відомстві, зараз тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних до діяльності ботоферми.

У листопаді СБУ повідомила про викриття в Херсонській області викрито ботоферму, яка, за даними слідчих, діяла в інтересах російських спецслужб.