Стерненко заявив, що виграв справу проти СБУ про захист гідності – у відомстві «вивчають постанову»

Активіст Сергій Стерненко заявив 2 грудня, що виграв апеляцію в судовій справі за своїм позовом про захист честі та гідності проти Служби безпеки України.

Позов стосувався інфографіки, яку Служба безпеки оприлюднила в червні 2020 року. У ній відомство порівняло позиції активіста та слідства щодо справи, в якій Стерненка звинувачують у вбивстві одного з учасників нападу на нього. Колонки з позицією слідства мали заголовок «Як було насправді».

Стерненко звинуватив СБУ в порушенні принципу презумпції невинуватості, адже вирок у цій справі ще не винесений.

Як повідомив співрозмовник Радіо Свобода у СБУ, в Службі безпеки України вивчають рішення суду у справі за позовом Стерненка.

За словами співрозмовника, в інфографіці, яка стала приводом позову, «викладена у правій колонці інформація відповідає дійсності з формулюванням «за версією слідства».

«Щодо подальших дій – вивчаємо повний текст постанови, будемо реагувати відповідно», – додали в СБУ.

Наступне засідання у справі активіста відбудеться 3 грудня. Як анонсував сам Стерненко в своєму відеоблозі, захисту будуть потрібні 10-12 засідань. Після цього в суді мають пройти дебати, а потім очікується вирок.