«Малоймовірно, але можливо», щоб нападник на Стерненка міг пробігти майже 100 метрів після поранення – експерт

Експерт «Одеського обласного бюро судово-медичної експертизи» Віктор Магренчук назвав малоймовірним, щоб нападник на Сергія Стерненка Іван Кузнецов пробіг 99,1 метрів після отримання проникаючого поранення у зону серця. Про це він заявив у п’ятницю під час допиту в судовому засіданні.

«На мою суб’єктивну думку, Кузнецов не одразу після того, як йому всадили ніж, почав бігти. Він міг отримати важке поранення і продовжувати битись, а потім тільки побіг. Тому це малоймовірно. Але теоретично він міг бігти, отримавши це поранення. Міг бігти, поки не втратив свідомість», – заявив Магренчук.

Жодних методик, які б точно вимірювали, скільки людина може пробігти із пораненням серця, немає, уточнив експерт.

Магренчук також не погодився з висновком іншої експертизи, де вказано, що Кузнецов знепритомнів усього через декілька секунд. На його думку, від поранення до втрати свідомості пройшло декілька десятків секунд.

У травні 2018 року Віктор Магренчук оглядав тіло загиблого, складав довідку про смерть і є автором одної з медичних експертиз у справі Стерненка.

Магренчук також додав, що сьогодні, враховуючи досвід отриманий впродовж останніх трьох років, він би писав не «малоймовірно», а «не виключено» – про можливість пробіжки Кузнецова.

Судово-медичним експертом Магренчук працює 11 років, до цього був медичним працівником в одній з лікарень Одеси.

«Люди з такими пораненнями, як у Кузнецова, в нашій реанімації могли вижити і жити далі», – заявив він.

Всього Кузнецов отримав п’ять ножових поранень, лише одне з яких пошкодило серце і стало смертельним. Також він отримав різані рани в плече і живіт та одну колото-різану рану в живіт, але не смертельну.

«Внаслідок смертельного поранення, кров почала поступати не в серце, а до плевральної порожнини. Кузнецов почав втрачати свідомість і внаслідок гострої крововтрати наступила його смерть», – пояснив Магренчук. Смерть настала впродовж мінімум десяти хвилин після знепритомнення, вважає експерт.

Перед судовим засіданням Сергій Стерненко просив видалити із зали кореспондента, як заявив активіст, підсанкційного видання «Шарій.net». Сам чоловік показав посвідчення газети «Правовий контроль», суддя відмовився видаляти його із зали суду, оскільки особа має статус журналіста.

Апеляційний суд Одеси 31 травня пом’якшив Стерненку вирок у справі про розбій, призначивши йому три роки ув’язнення із одним роком випробувального терміну.