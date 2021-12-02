Заяви ФСБ щодо «українських агентів» варто розглядати «через призму гібридної війни» – СБУ

Служба безпеки України прокоментувала на запит Радіо Свобода заяву Федеральної служби безпеки Росії про нібито затримання українських агентів.

«Подібні заяви ФСБ РФ варто розглядати виключно через призму гібридної війни, в якій інформаційна пропаганда та розповсюдження фейків мають визначну роль», – заявив речник відомства Артем Дехтяренко.

Він нагадав, що СБУ займається протидією іноземній розвідувально-підривній діяльності на території України. За даними Дехтяренка, протягом перших дев’яти місяців 2021 року Служба викрила близько 50 іноземних агентів, «двох із них – «на гарячому», під час спроби вчинення диверсійно-терористичних актів».

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«У листопаді Служба безпеки України здійснила безпрецедентне викриття кадрових співробітників ФСБ, які здійснили понад 5 тисяч кібератак на державні органи нашої країни. Було поіменно встановлено офіцерів ФСБ РФ і перехоплено їхні розмови. Очевидно, що це велика репутаційна втрата для ФСБ, яка вкотре прагне дискредитувати українську спецслужбу фейками», – додав він.

Раніше ФСБ Росії заявила про затримання трьох людей, яких називає агентами українських спецслужб: Головного управління розвідки Міністерства оборони та СБУ.

ГУР Міноборони наразі не коментувало цю заяву.