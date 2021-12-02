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Заяви ФСБ щодо «українських агентів» варто розглядати «через призму гібридної війни» – СБУ

Як нагадав речник відомства, СБУ займається протидією іноземній розвідувально-підривній діяльності на території України

Служба безпеки України прокоментувала на запит Радіо Свобода заяву Федеральної служби безпеки Росії про нібито затримання українських агентів.

«Подібні заяви ФСБ РФ варто розглядати виключно через призму гібридної війни, в якій інформаційна пропаганда та розповсюдження фейків мають визначну роль», – заявив речник відомства Артем Дехтяренко.

Він нагадав, що СБУ займається протидією іноземній розвідувально-підривній діяльності на території України. За даними Дехтяренка, протягом перших дев’яти місяців 2021 року Служба викрила близько 50 іноземних агентів, «двох із них – «на гарячому», під час спроби вчинення диверсійно-терористичних актів».

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«У листопаді Служба безпеки України здійснила безпрецедентне викриття кадрових співробітників ФСБ, які здійснили понад 5 тисяч кібератак на державні органи нашої країни. Було поіменно встановлено офіцерів ФСБ РФ і перехоплено їхні розмови. Очевидно, що це велика репутаційна втрата для ФСБ, яка вкотре прагне дискредитувати українську спецслужбу фейками», – додав він.

Раніше ФСБ Росії заявила про затримання трьох людей, яких називає агентами українських спецслужб: Головного управління розвідки Міністерства оборони та СБУ.

ГУР Міноборони наразі не коментувало цю заяву.

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