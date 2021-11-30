Затриманий у жовтні в Києві бойовик угруповання «ДНР» засуджений до 6 років ув’язнення – СБУ

У Службі безпеки повідомили, що бойовик угруповання «ДНР», затриманий у жовтні цього року в одному з хостелів столиці після приїзду з окупованого Криму, засуджений до шести років ув’язнення.

«У ході досудового слідства встановлено, що мешканець тимчасово окупованого Донецька добровільно вступив до навчального центру НЗФ «ДНР» у місті Слов’янськ. Після його закінчення був призначений на посаду заступника керівника. Він здійснював підготовку бойовиків для незаконних формувань, які брали активну участь у збройному супротиві підрозділам сил антитерористичної операції. Крім того, перебуваючи у складі різних підрозділів НЗФ зловмисник брав активну участь в артилерійських обстрілах позицій ЗСУ у районі Донецька, Ясинуватої, Докучаєвська, Пантелеймонівки, а також здійснював чергування на військових об’єктах, конвоював затриманих та військовополонених», – розповіли в СБУ.

Повідомляється, що Шевченківський райсуд Києва визнав його винним за статтею про участь у терористичній групі чи терористичній організації та засудив до 6 років позбавлення волі. Даних про особу засудженого немає, як і його позиції щодо обвинувачення.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».