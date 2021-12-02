Прокуратура оскаржуватиме виправдання одного з фігурантів справи про вбивство Вороненкова

Київська міська прокуратура буде оскаржувати виправдувальний вирок одному з обвинувачених у справі про вбивство ексдепутата російської Державної думи Дениса Вороненкова. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомила речниця прокуратури Надія Максимець.

«В частині виправдувального вироку ми будемо оскаржувати однозначно», – сказала вона.

Йдеться при виправдання Олександра Лося, якого звинувачували в тому, що він стежив за Вороненковим. Іншого фігуранта справи Ярослава Тарасенка визнали винним у пособництві – за даними слідства, він підвозив вбивцю і позбувся автомобіля. Його засудили до 12 років ув’язнення.

За словами Максимець, на цьому терміні наполягав прокурор під час дебатів, «тому в цій частині прокуратура задоволена».

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«Це був повний текст, але він ще не виготовлений, його нам ще не надано, щоб детально ознайомитися. Загалом для всіх сторін є 30 днів для оскарження вироку, як сторона обвинувачення, так і сторона захисту», – додала вона.

Щодо замовників та організаторів вбивства Максимець зазначила, що матеріали були виділені в окреме кримінальне провадження.

Як повідомляє видання «Ґрати», обвинувачені не визнали провину.

Колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова застрелили 23 березня 2017 року в центрі Києва. У результаті стрілянини також був поранений його охоронець і нападник, який пізніше помер від поранень.

Влітку 2017 року правоохоронці затримали двох підозрюваних – чоловіка, який здійснював стеження за потерпілим, а також водія, який підвозив кілера до місця скоєння злочину.

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У жовтні того ж року тодішній генпрокурор Юрій Луценко заявив, вбивство було скоєне на замовлення Володимира Тюріна, колишнього цивільного чоловіка вдови Вороненкова, Марії Максакової.

Досудове розслідування у справі про вбивство Вороненкова завершилося в травні 2018-го. Суд завершив слідство в серпні 2021-го.

У жовтні 2016 року, програвши на виборах в Держдуму і побоюючись переслідувань з боку ФСБ Росії, Вороненков поїхав в Україну. Через два дні після закінчення своїх повноважень депутата він отримав українське громадянство і дав у Києві свідчення проти експрезидента України Віктора Януковича у справі про державну зраду.