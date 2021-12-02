У посольстві США «уважно стежать» за справою проти американця через замовлення вбивства міністра Лещенка

У пресслужбі посольства Сполучених Штатів прокоментували справу про ймовірне замовлення вбивства міністра аграрної політики Романа Лещенка, у якій затримали громадянина США.

Як заявили в посольстві на запит Радіо Свобода, дипломатичному відомству відомо про затримання американського громадянина в Україні.

«Ми з усією серйозністю ставимося до наших обов’язків допомагати американським громадянам за кордоном і уважно стежимо за ситуацією. Через міркування приватності ми в даний момент не можемо надавати подальших коментарів», – сказали в пресслужбі посольства.

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Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на брифінгу 18 листопада заявив, що громадянина Сполучених Штатів, а також громадянку України затримали за підозрою в замовленні вбивства міністра аграрної політики Романа Лещенка.

Імена затриманих правоохоронці не розголошують.

Роман Лещенко став міністром аграрної політики та продовольства в грудні 2020 року. До того з червня 2020-го він очолював Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру.