В Офісі генпрокурора підтвердили закриття справи проти ветерана Пекельного

Прокурор у справі проти учасника бойових дій Андрія Пекельного закрив провадження за статтею про «умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони». Це на запит Радіо Свобода підтвердили в Офісі генерального прокурора.

За повідомленням, таке рішення було ухвалене через відсутність складу злочину.

«За результатами розслідування 29.10.2021 прокурором у кримінальному провадженні прийнято рішення про його закриття на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 КПК України у зв’язку зі встановленою відсутністю в діях підозрюваного складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 118 Кримінального кодексу України», – йдеться у відповіді пресслужби Офісу генпрокурора.

Один із адвокатів Пекельного Андрій Федур 2 листопада повідомив про закриття провадження проти нього.

Житель села Глещава, 24-річний ветеран АТО Андрій Пекельний 2 травня 2021 року зробив зауваження групі молодих людей в сільському клубі, після чого вони вибили двері в його будинку. Захищаючись, чоловік смертельно поранив одного з нападників, який помер від втрати крові.

Господар будинку сам викликав поліцію, яка повідомила йому про підозру в умисному вбивстві в ході перевищення меж необхідної оборони. Рішення повідомити Пекельному про підозру розкритикував тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.