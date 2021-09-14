Лісника, який застрелив браконьєра, засудили до двох років умовного ув’язнення

Суд у Херсоні засудив лісника, ветерана бойових дій Віталія Григор’єва до двох років умовного ув’язнення за смертельне поранення браконьєра. Про це повідомляють видання

Голопристанський районний суд засудив Григор’єва до двох років ув’язнення із дворічним випробувальним терміном за перевищення меж необхідної оборони. Якщо за цей час чоловіка визнають винним у іншому правопорушенні, він відбуватиме реальне ув’язнення.

Видання Depo.ua цитує адвокатку Григор’єва Марину Єлісєєву. Вона заявила про хиби під час проведення експертиз, а також про те, що суд ігнорував клопотання сторони захисту.

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Видання «Судовий репортер» пише, що прокуратура наразі не надала однозначної відповіді щодо намірів оскаржувати рішення.

Єлісєєва та сам Григор’єв заявили, що будуть оскаржувати рішення суду та добиватимуться виправдання.

Віталій Григор’єв отримав інвалідність внаслідок поранення під час оборони Донецького аеропорту. Він працював лісником у Херсонській області. У січні 2020 року під час затримання чотирьох браконьєрів та після попереджувальних пострілів Григор’єв вистрілив по машині, яка намагалася його переїхати. Водій отримав вогнепальне поранення грудної клітини та помер на місці.