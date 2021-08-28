У Дніпрі провели забіг пам’яті на честь загиблих українських бійців

У Дніпрі 28 серпня у рамках всеукраїнської акції «Шаную воїнів – біжу за героїв України» провели забіг пам’яті на честь загиблих українських бійців, передає кореспондентка Радіо Свобода. До акції, за даними організаторів, долучилися понад сто дніпрян.

На футболках учасників були імена українських військових, які загинули на Донбасі.

Учасники патріотичного забігу долали «милю пам’яті» – 1 600 метрів. Бігли цілими родинами. Гаслом забігу було – «Шаную, пам’ятаю, біжу».

Як зазначив один з учасників забігу, ветеран війни на Донбасі Олег Чистопольцев, він біг у пам’ять про свого бойового побратима Миколу Курносенка – бійця полку «Дніпро-1», який загинув при виході з Іловайського «котла». Підтримати учасників прийшов батько загиблого бійця.

«Дистанція – символічна, але цим забігом ми показуємо, якою ціною нам дається незалежність, територіальна цілісність держави. Серед учасників – ветерани, волонтери, небайдужі люди. На футболках – наліпки з іменами конкретних людей – загиблих героїв. Ми не змагалися один з одним, ми просто бігли разом, намагаючись привернути увагу до цієї теми», – сказав учасник.

За інформацією заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Івана Начовного, Дніпро до такого забігу долучився втретє.

З початку бойових дій на Донбасі, загинуло понад 600 жителів Дніпропетровщини – як військовослужбовців ЗСУ та Нацгвардії, так і бійців добробатів.