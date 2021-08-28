У Запоріжжі відбувся забіг на вшанування пам’яті загиблих на Донбасі українських бійців

У Запоріжжі в парку Перемоги в суботу вдруге відбувся легкоатлетичний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Як передає кореспондент Радіо Свобода, за умовами акції, її учасники мали обрати на власний розсуд і пробігти одну з трьох дистанцій – 2, 5 чи 10 кілометрів. Під час забігу учасники мали на собі символічну табличку з іменем загиблого українського військового.

«Для нас це другий забіг. Відмінність в тому, що, якщо минулого року нам необхідно було шукати людей, розповідати їм, що є такий забіг, розповідати їм: «Приходьте, будь ласка. Це так важливо», – то цього року люди нас самі шукали. Він набуває популярності. Цього року дуже багато людей, які виявили бажання бігти за когось особливого, тобто вони прийшли з прізвищем та іменем того, за кого хочуть бігти», – розповіла одна з організаторів акції, в.о. директора Запорізького обласного центру патріотичного виховання молоді Дарина Точиліна.

Цьогоріч в акції взяли участь понад 100 людей. Одна з учасниць забігу доброволець і волонтер батальйону «Донбас» Стела Орел розповіла Радіо Свобода, що бере участь в акції вдруге і також вдруге біжить з табличкою з іменем свого побратима, що загинув під Іловайськом.

«Сьогодні біжу за побратима Дмитра Мартьянова. Він був добровольцем. Батальйон «Донбас». Був активним учасником Революції Гідності. Був на запорізькому Майдані. Був у самообороні Запоріжжя. Пішов добровольцем на війну у батальйон «Донбас». Загинув 29 серпня 2014 року. Йому всього 21 рік був. Для мене велика честь сьогодні брати участь у цьому забігу. По всій Україні більш ніж в 20 містах проводиться цей патріотичний забіг. Я рада, що сьогодні люди всі об’єднаються у цій акції, бо це пам’ять про наших загиблих хлопців та дівчат. Ми спілкуємося з батьками Дмитра. Сьогодні нагороду хочу віддати їм. Це пам’ять про їхнього сина. Це символ того, що ми пам’ятаємо і не забуваємо наших хлопців і дівчат», – розповіла Стела Орел.

Серед учасників забігу також були і ті, хто вперше бере участь в акції «Шаную воїнів, біжу за героїв України».

«Для мене це перший забіг. Мені здається, що це досить символічно, бо я хочу взяти участь в марафоні, а мені постійно здається, що я недостатньо готова. Дізналася, що буде такий забіг, і вирішила, що з цього треба почати. Він дуже важливий для мене, бо це не просто забіг, він символічний. Це не просто отримати красиву медаль, перемогти себе по часу. Для мене важливо, щоб був зміст в тому, що ти робиш, навіть, якщо ти це робиш для свого задоволення чи здоров’я. Біжу за Гончарука Вадима. На жаль, поки нічого про нього не знаю. Думаю, що пізніше, коли буде офіційне привітання і прийдуть представники організаторів, щось дізнаюсь про цю людину. Або навіть, сподіваюсь, хтось з членів родини буде, тоді буду знати більше, ким він був», – каже учасниця забігу, запорізька активістка Олеся Крамаренко.

На фініші забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України» всі учасники отримали медалі від організаторів заходу.

У Запоріжжі акція «Шаную воїнів, біжу за героїв України» відбулася вперше у 2020 році.

2018 року в місті вже намагалися провести забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України», але тоді його скасували через малу кількість зареєстрованих учасників.

Акція «Шаную воїнів, біжу за героїв України» загалом в Україні відбувається вчетверте.