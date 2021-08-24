«Марш нескорених» об’єднав у Львові десятки людей

У Львові з нагоди Дня Незалежності України 24 серпня пройшов «Марш нескорених». Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, десятки учасників бойових дій на Донбасі, волонтерів, майданівців, родини військовослужбовців і Героїв Небесної Сотні розпочали ходу з Личаківського цвинтаря, де вшанували Героїв Небесної Сотні й учасників Антитерористичної операції, нині а Операції об’єднаних сил.

Опісля марш вирушив вулицями Львова. Його учасники завітали у військовий госпіталь, в якому лікуються поранені українські військовослужбовці.

«Для хлопців важливо, що ми не забуваємо про них, що ми прийшли. Це головне. Вчора пораненим привезли подарунки, а сьогодні прийшли подякувати особисто. Ця мотивація дуже потрібна. Я хочу жити в Україні незалежній, хочу, щоб в незалежній Україні жили мої діти. Ми заплатили високу ціну за незалежність і не можемо опускати руки», – каже ініціатор «Маршу нескорених» у Львові Артур Киреєв, старший лейтенант Збройних сил України, який у листопаді 2015 році був поранений внаслідок мінометного обстрілу, пересувається у візку.

«Марш нескорених» завершився на Меморіалі Героїв Небесної Сотні. Тут Артур Киреєв підняв український прапор. Волонтерів нагородили відзнаками з нагоди 30-річниці Незалежності України.

Учасники львівської ходи зауважили, що підтримують Марш захисників у Києві. Багато львів’ян поїхали у столицю на цей захід.

Також сьогодні у Львові близько 400 осіб взяли участь у легкоатлетичному пробізі «Забіг у вишиванках», який стартував і фінішував біля Оперного театру. Бігуни подолали дистанції у 1,3 та 5 кілометрів.

«Чудовий настрій. 30-річниця Незалежності України і я вирішив так вшанувати. Це гарний початок дня», – говорить Володимир Рудник, учасник забігу.

У Львові з нагоди Дня Незалежності відбуваються різні заходи по всьому місту.