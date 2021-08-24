У Києві розпочався Марш захисників України – трансляція

У Києві розпочався Марш захисників України, в якому беруть участь ветерани війни на Донбасі. Хода стартує в парку Шевченка в центрі Києва і пройде до Майдану.
У марші братимуть участь ветерани, волонтери і члени їхніх родин.
Радіо Свобода транслює подію наживо.
Марш захисників проводять з 2019 року, його започаткували тоді, коли День Незалежності відзначали без військового параду.
Організатори очікують, що в сьогоднішній ході візьмуть участь близько 30 тисяч людей.
24 серпня Україна відзначає 30-у річницю Незалежності. Вранці на Майдані і Хрещатику відбувся парад військ за участі військової техніки і літаків.
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