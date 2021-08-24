Традиційна хода і військовий парад: у Запоріжжі відзначили День Незалежності України

24 серпня у Запоріжжі відбулася традиційна святкова хода до Дня Незалежності. Понад дві тисячі городян пройшлися центральним проспектом від бульвару Шевченка до майдану Героїв революції.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, учасники ходи співали національний гімн і скандували «Україна понад усе!», «Слава Україні! Героям слава!», «Слава Збройним силам України! Слава українським добровольцям!». Очолили ходу ветерани війни на Донбасі.

«З 2014 року ходжу, не пропускаючи жодної акції. Це наше свято, це наша країна. Ходжу, бо ми вболіваємо за нашу країну, бо у нас зараз лихо – війна, наші діти на фронті. В мене син знов пішов на фронт (відомий запорізький волонтер і ветеран війни на Донбасі Віталій Коршенко – ред.). Душа болить. Як що не ми, то хто? Завжди ставлю собі це питання: якщо не ми, то хто замість нас? Завжди думаємо про наших дітей, про наше майбутнє, тому ми на парадах, на демонстраціях, на всіх заходах, які посилюють нашу волю до перемоги», – розповіла учасниця святкової ходи, запорізька волонтерка Валентина Коршенко.

Більшість учасників святкової акції у Запоріжжі ходи були вдягнені у вишиванки або несли з собою національні прапори. Завершилася святкова хода на майдані Героїв Революції, де о 10-ій годині розпочалися офіційні святкові заходи.

У рамках офіційного святкування Дня Незалежності у Запоріжжі на майдані Героїв Революції відбувся парад за участі місцевих військових частин. Таким чином у Запоріжжі відзначають День Незалежності вчетверте: раніше військові паради у місті проводилися у 2016-2018 роках. Цього року в ньому, зокрема, взяли участь бійці 55-ої артилерійської бригади, частин Національної гвардії, батальйону спецпризначення ВСП «Сармат», прикордонники тощо. Їхню ходу городяни зустрічали оплесками і вигуками «Дякуємо».

Також на майдані Героїв Революції пройшов виступ військового оркестру та було організовано виставку військової техніки.

24 серпня Україна святкує 30-річчя Незалежності. У центрі Києва пройшов військовий парад.