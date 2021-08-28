Дев’ять військових поранені через обстріл Авдіївки – українська делегація в ТКГ

Внаслідок обстрілів російськими гібридними військами Авдіївки та району навколо неї дев’ятеро українських військових отримали поранення та бойові травми, повідомляє делегація України в Тристоронній контактній групі 28 серпня.

«В ході обстрілу противник застосовував міномети і артилерію калібром 120 і 122 мм відповідно, що заборонено Мінськими угодами. На вимоги СЦКК припинити вогонь противник не реагував. Адекватна відповідь на обстріли надали ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

У делегації розцінили дії бойовиків як спробу зірвати переговори президента Володимира Зеленського із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Київ направив відповідні ноти до ОБСЄ через канали Міністерства закордонних справ та Тристоронньої контактної групи.

При цьому українська сторона не ініціюватиме позачергове засідання підгрупи з безпеки, тому що «очікуємо цілком передбачуваний відповідь РФ у вигляді слова «ні», вже отриманий нами двічі за минулі тижні».

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«Хочемо попередити громадян України, що на тлі і під час візиту президента Володимира Зеленського до США, бойова активність з боку противника може бути збільшена додатково, і до цього потрібно бути ситуативно і морально готовими», – зазначає делегація.

Раніше штаб Операції Об’єднаних сил повідомив, що за фактом обстрілу в суботу цивільної інфраструктури Авдіївки на Донеччині відкрито кримінальне провадження.