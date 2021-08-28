На Донбасі поранені троє військових – ОТУ «Схід»

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі поранень зазнали троє українських військовослужбовців, повідомляє у фейсбуці оперативно-тактичне угруповання «Схід».

«28 серпня збройні формування Російської Федерації вкотре продовжують порушувати режим припинення вогню та здійснюють обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». В результаті обстрілу троє військовослужбовців отримали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я задовільний», – йдеться в повідомленні.

Вранці у штабі ООС повідомляли про два обстріли з початку поточної доби. Пізніше у штабі додали, що був зафіксований і обстріл Авдіївки, через що рух поїздів поблизу станції тимчасово обмежили.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.