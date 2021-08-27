Коротко о главных событиях 27 августа, которые важны для украинского востока.

Украина изучила, как Россия спланировала «Иловайск»

Об этом сообщил начальник Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Рудь, передает «Укринформ». По его словам, есть доказательства того, что украинских военных заманивали в «безопасные» коридоры, в то время как там обустраивали засады. Россия обвинения неоднократно отвергала.

Ситуация на фронте

Трижды российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня за сутки 26 августа. Один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает штаб ООС. Сегодня – 1 нарушение. Один военный погиб. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

ТКГ может вернуться к очному формату

Участники Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе согласны вернуться к очному формату переговоров. Об этом сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Микко Киннунен. По его словам, необходимо рассмотреть возможные места их проведения. Следующее заседание ТКГ состоится 15 сентября.

СБУ разоблачила схему закупки некачественных запчастей из ОРДЛО

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Запчасти покупали для «Укрзалізниці». Среди организаторов сделки – гражданин России. Закупали товар через подконтрольную ему коммерческую структуру в Киеве. Для получения «прибыли», участники схемы искусственно завышали стоимость товара в 10 раз.

Спортсмены из Донецкой области завоевали медали на Паралимпиаде в Токио

Об этом сообщает Донецкая областная администрация. Велогонщик Егор Дементьев и легкоатлетка Юлия Павленко принесли Украине «бронзу». Пловцы Андрей Трусов и Сергей Клипперт выйграли серебрянные медали.

И еще в регионе

В подвале поликлиники центральной районной больницы Волновахи произошел пожар. Об этом сообщает ГСЧС в Донецкой области. Эвакуировали 110 человек персонала и посетителей. Погибших и пострадавших нет. Причину пожара устанавливают.

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