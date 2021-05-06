Аваков назвав «необґрунтованою» підозру ветерану АТО у перевищенні самооборони

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков висловився на підтримку жителя Тернопільщини, якому повідомили про підозру в умисному вбивстві в ході перевищення самозахисту. Його коментар поширила пресслужба МВС 6 травня.

Аваков зазначив, що слідство в справі про напад на ветерана Антитерористичної операції передадуть до Головного слідчого управління Національної поліції.

«Слідчі звернуться до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту – на особисте зобов’язання», – заявив він.

Голова МВС також вказав на право громадян на самооборону, а також захист свого житла в межах необхідної самооборони.

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«Вважаю передчасним та необґрунтованим пред’явлення підозри 24-річному ветерану АТО, який був вимушений застосувати холодну зброю для самозахисту після того, як до нього, до його домівки, прийшли п’ятеро нападників, один із яких пізніше загинув від отриманих поранень. Життя людини безцінне, і ніхто немає права зазіхати на нього», – цитує Авакова його пресслужба.

У МВС зацитували також статтю 36 Кримінального кодексу. Згідно з нею, не є перевищенням самооборони і не підлягає кримінальній відповідальності використання зброї чи інших предметів для захисту, якщо нападник озброєний або їх кілька, а також у разі протиправного вторгнення в житло чи інше приміщення. Ця норма діє незалежно від тяжкості шкоди, заподіяної нападнику.

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Раніше адвокатське об’єднання OK Legal повідомило, що взялося за справу чоловіка, якому повідомили про підозру після того, як він смертельно поранив одного з нападників у себе вдома. За повідомленням адвокатів, його звати Андрій Пекельний.

Адвокати також висловили переконання, що поліція повинна також розслідувати дії самих нападників.

Інцидент стався напередодні: житель села Глещава, 24-річний ветеран АТО, зробив зауваження групі молодих людей в сільському клубі, після чого вони вибили двері в його будинку. Захищаючись, чоловік смертельно поранив одного з нападників, який помер від втрати крові. Господар будинку сам викликав поліцію, яка повідомила йому про підозру в умисному вбивстві в ході перевищення меж необхідної оборони. Суд відправив чоловіка під домашній арешт.