Кабмін планує забезпечити житлом всіх переселенців зі статусом учасників бойових дій

На 2022 рік уряд у державному бюджеті запланував 5,5 мільярдів гривень на забезпечення житлом всіх тимчасово-переміщених осіб, які мають статус учасника бойових дій, розповів в ефірі Радіо Свобода заступник міністра у справах ветеранів України Олексій Ілляшенко.

«Президентом було ухвалено рішення в наступному році намагатися закрити всю чергу – більше 3 тисяч людей, які потребують житла. Це стосується тих, хто є учасником бойових дій і одночасно внутрішньо переміщеною особою. 5,5 мільярдів гривень вперше в історії було виділено для того, щоб вирішити ці питання з житлом», – сказав Олексій Ілляшенко.

При цьому він зазначив, що черга постійно змінюється, тому що списки формуються на місцях – в облдержадміністраціях, а Кабмін перераховує гроші на придбання цього житла.

«Ми видаємо гроші, а люди самі за ці гроші шукають на ринку житло. Це називається субвенція на придбання житла. Наприклад, один чи два мільйона дається на одну сім’ю і вони протягом певного періоду часу зобов’язані придбати це житло», – розповів заступник міністра.

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Ілляшенко нагадав, що в цьому році Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету – на забезпечення ветеранів і ветеранок, які є внутрішньо переміщеними особами виділено 280 мільйонів гривень.

За даними міністерства соціальної політики, станом на липень 2021 року в Україні нараховувалося 1 473 650 внутрішньо переміщених осіб.