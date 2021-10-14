В уряді пояснили, чим займатиметься уповноважена з прав захисників і захисниць України

Новопризначена уповноважена з прав захисників і захисниць України опікуватиметься не лише ветеранами, але й тими, хто не отримав офіційний статус. Про це в ефірі Радіо Свобода сказав заступник міністра у справах ветеранів України Олексій Ілляшенко.

«Міністерство у справах ветеранів відповідає саме за ветеранів війни. Але є наші герої, які не отримали статус ветерана війни і, наприклад, перебувають у місцях позбавлення волі. Деякі не мають змоги отримати цей статус через бюрократичні або юридичні проблеми, тому нова посада Альони Вербицької і взагалі цей напрямок діяльності в Офісі президента дійсно потрібен. Фактично ми вважаємо – це як ветеранський омбудсмен», – заявив Олексій Ілляшенко.

13 жовтня президент України Володимир Зеленський заснував посаду уповноваженого з прав захисників України. На цю посаду призначена радник офісу президента Альона Вербицька.

Вона також є головою Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України.