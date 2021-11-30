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Прокуратура відкрила справу через обстріл Станиці Луганської, внаслідок якого постраждав цивільний

За даними прокуратури, російські гібридні війська обстріляли населений пункт увечері 29 листопада із важкої артилерії

Прокурори Луганської обласної прокуратури відкрили кримінальне провадження через обстріл околиць Станиці Луганської напередодні, повідомляє відомство 30 листопада.

«Протиправні дії незаконних збройних формувань окупаційної адміністрації Російської Федерації в Луганській області кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України)», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, російські гібридні війська обстріляли населений пункт увечері 29 листопада із важкої артилерії. Обстріл пошкодив житловий будинок і автомобіль, залишив понад тисячу людей без світла.

«Один зі снарядів влучив в адміністративну будівлю Новокіндрашівської станції колії регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця». Осколкове поранення в голову отримав її працівник, який знаходився у приміщенні. Стан цивільної особи є стабільним, його життю нічого не загрожує», – зазначають у органі.

На місці обстрілу слідчі Служби безпеки України разом із прокурорами вилучили осколки боєприпасів, які попередньо віднесли до калібру 122 та 152 міліметри.

За добу 29 листопада в штабі Операції Об’єднаних сил зафіксували вісім порушень режиму тиші. Крім того, двоє українських військових отримали поранення.

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