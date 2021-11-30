Партія «Єдина Росія» рятує падіння рейтингів за рахунок жителів поневолених територій України – МЗС

Міністерство закордонних справ України виступило з гострою критикою повідомлень про вступ жителів окупованих територій Донбасу до російської владної партії «Єдина Росія».

«Російська Федерація намагається витиснути максимальні дивіденди із силового захоплення територій в Донецькій та Луганській областях. Водночас, ніякі партійні квитки «Єдиної Росії» або обіцянки політичних кар’єр для «чиновників» окупаційної адміністрації не компенсують мешканцям Донбасу того горя і злиднів, які принесла російська окупація. Україна неодноразово заявляла про невизнання російських паспортів, нав’язаних українцям на тимчасово окупованих територіях. Ведення політичної агітації, відкриття осередків російських політичних партій та організація РФ виборів на окупованій частині Донбасу суперечать її зобов’язанням в рамках Мінських домовленостей і Нормандського формату, грубо порушують українське законодавство та норми міжнародного права», – заявив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС України Олег Ніколенко.

Таким чином в МЗС відреагували на повідомлення ЗМІ із посиланням на депутата Держдуми Росії Віктора Водолацького, який на форумі в окупованому Донецьку сказав, що сто жителів непідконтрольної Україні частини Донбасу із російськими паспортами отримали партійні квитки російської політичної партії «Єдина Росія».

«Очевидно, «Єдина Росія» рятує падіння рейтингів на тлі катастрофічної епідемічної ситуації та тотального обмеження прав і свобод людей в Росії за рахунок залучення до своїх лав жителів поневолених українських територій. Натомість в Москві можуть вплинути на поліпшення ситуації на Донбасі реальними кроками, а не політичними проєктами: віддати наказ своїм збройним формуванням дотримуватися режиму припинення вогню, розблокувати роботу КПВВ, аби люди могли отримувати базові соціальні послуги, припинити перешкоджати молоді, яка шукає кращого життя на підконтрольній українському урядові території, забезпечити міжнародним гуманітарним організаціям безперешкодний допуск до всіх утримуваних осіб», – наголосив речник МЗС України.

Починаючи з весни 2014 року, Росія незаконно окупувала український Крим, а потім почала гібридну агресію на сході України. Кремль називає анексію Криму «відновленням історичної справедливості», відкидаючи також збройну підтримку бойовиків на Донбасі – Москва заявляє, що там можуть бути хіба що російські «добровольці».