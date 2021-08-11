Суд завершив слідство у справі про вбивство Дениса Вороненкова – прокуратура

Київська міська прокуратура повідомила, що суд завершив слідство у справі про вбивство колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова та перейшов до дебатів.

«11 серпня за участі прокурора Київської міської прокуратури розпочались судові дебати у справі відносно двох осіб за обвинуваченням в пособництві в умисному вбивстві ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. У ході сьогоднішнього засідання суд завершив дослідження доказів та перейшов до дебатів. Прокурор у ході дебатів попросив суд визнати обвинувачених винними у пособництві скоєнню умисного вбивства Дениса Вороненкова з корисливих мотивів групою осіб, вчиненому на замовлення (ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України) та призначити покарання у вигляді 12 років позбавлення волі кожному. Крім того, визнати одного з обвинувачених також винним у незаконному зберіганні зброї, призначивши останньому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 263 КК України)», – повідомила прокуратура у фейсбуці.

Згідно з повідомленням, на наступному засіданні суд планує заслухати сторону захисту.

Колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова застрелили 23 березня 2017 року в центрі Києва. У результаті стрілянини також був поранений його охоронець і нападник, який пізніше помер від поранень.

За півтора місяці до цього, 5 лютого, Слідчий комітет Росії офіційно оголосив Вороненкова в розшук. Його звинувачували в шахрайстві.

У жовтні 2016 року, програвши на виборах в Держдуму і побоюючись переслідувань з боку ФСБ Росії, Вороненков поїхав в Україну. Через два дні після закінчення своїх повноважень депутата він отримав українське громадянство і дав в Києві свідчення проти експрезидента України Віктора Януковича у справі про державну зраду.

Влітку 2017 року правоохоронці затримали двох підозрюваних – чоловіка, який здійснював стеження за потерпілим, а також водія, який підвозив кілера до місця скоєння злочину.

У жовтні того ж року тодішній генпрокурор Юрій Луценко заявив, вбивство було скоєне на замовлення Володимира Тюріна, колишнього цивільного чоловіка вдови Вороненкова, Марії Максакової.

Досудове розслідування у справі про вбивство Вороненкова завершилося в травні 2018-го.