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ВАКС призначив до розгляду справу Чауса

15 листопада НАБУ повідомило, що справу Чауса передали до суду

Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду справу за обвинуваченням колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса в отриманні хабаря на 30 листопада. Засідання призначили на 09:00, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За повідомленням, ВАКС ухвалив таке рішення на засіданні 26 листопада, на якому також продовжив Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 24 січня 2022 року.

15 листопада НАБУ повідомило, що справу Чауса передали до суду.

Національне антикорупційне бюро у серпні 2016 року заявило про задокументований факт одержання суддею Чаусом хабаря в сумі 150 тисяч доларів.

Верховна Рада України дала згоду на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності. Проте Чаус втік. З 16 серпня 2016 року суддю оголосили у національний розшук, а надалі – у міжнародний розшук.

У лютому 2017 року його затримали на території Молдови. Детективи Національного бюро подали клопотання про екстрадицію екссудді до України. Проте у квітні 2021 року з’явилася інформація про викрадення Чауса (кримінальне провадження за цим фактом розслідують в СБУ).

Місце перебування екссудді було невідоме до липня 2021 року, коли посадовця виявили в одному з сіл Вінницької області.

3 серпня детективи НАБУ затримали Чауса у лікарні «Феофанія».

4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав екссудді запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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