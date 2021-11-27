ВАКС призначив до розгляду справу Чауса

Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду справу за обвинуваченням колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса в отриманні хабаря на 30 листопада. Засідання призначили на 09:00, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За повідомленням, ВАКС ухвалив таке рішення на засіданні 26 листопада, на якому також продовжив Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 24 січня 2022 року.

15 листопада НАБУ повідомило, що справу Чауса передали до суду.

Національне антикорупційне бюро у серпні 2016 року заявило про задокументований факт одержання суддею Чаусом хабаря в сумі 150 тисяч доларів.

Верховна Рада України дала згоду на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності. Проте Чаус втік. З 16 серпня 2016 року суддю оголосили у національний розшук, а надалі – у міжнародний розшук.

У лютому 2017 року його затримали на території Молдови. Детективи Національного бюро подали клопотання про екстрадицію екссудді до України. Проте у квітні 2021 року з’явилася інформація про викрадення Чауса (кримінальне провадження за цим фактом розслідують в СБУ).

Місце перебування екссудді було невідоме до липня 2021 року, коли посадовця виявили в одному з сіл Вінницької області.

3 серпня детективи НАБУ затримали Чауса у лікарні «Феофанія».

4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав екссудді запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.