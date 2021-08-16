Апеляційна палата ВАКС залишила Чауса під домашнім арештом – пресслужба

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для колишнього судді Миколи Чауса. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомили у пресслужбі ВАКС.

«Апеляційна палата залишила у силі рішення першої інстанції, у задоволенні апеляційної скарги відмовили», – заявили у ВАКС.

Вищий антикорупційний суд України пізно ввечері 4 серпня ухвалив рішення про запобіжний захід для колишнього судді Миколи Чауса – цілодобовий домашній арешт.

Раніше НАБУ повідомило, що його детективи затримали в лікарні «Феофанія» колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса.

30 липня видання «Цензор.НЕТ» із посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомило, що Микола Чаус, якого в квітні 2021 року на території Молдови викрали невідомі, був виявлений на Вінниччині. Згодом, за повідомленням журналіста Юрія Бутусова, «співробітники СБУ відбили Чауса у поліції і вивезли в невідомому напрямку».

Національне антикорупційне бюро заявило, що Миколу Чауса незаконно доставили до офісу Служби безпеки України на Володимирській вулиці в Києві попри вимоги детективів НАБУ його віддати.

Служба безпеки України 31 липня заперечила, що викрала колишнього суддю Миколу Чауса, натомість заявила, що гарантувала йому безпеку. Відомство вказує на те, що з травня 2021 року розслідує факти викрадення Чауса та його незаконне переправлення через державний кордон.

Адвокат Чауса Ростислав Кравець заявляв, що екссуддя «не є поки затриманим і перебуває справді під захистом СБУ».

Національне антикорупційне бюро у серпні 2016 року заявило про задокументований факт одержання суддею Чаусом хабара в сумі 150 тисяч доларів.