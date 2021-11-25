Понад 20 тисяч акаунтів з інфодиверсіями: СБУ знешкодила «ботоферму спецслужб РФ»

Служба безпеки повідомила, що у Херсонській області викрито ботоферму, яка, за даними слідчих, діяла в інтересах російських спецслужб.

«Зловмисники проводили спеціальні інформаційні операції для розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні. Для реалізації підривної діяльності вони створили понад 20 тисяч фейкових акаунтів у соцмережах, форумах та популярних месенджерах. Через анонімні профілі поширювали дезінформацію про внутрішню ситуацію у нашій країні. Крім того, зловмисники розсилали неправдиві повідомлення щодо «мінування» інфраструктурних об’єктів на території регіону. За даними слідства, до організації ботоферми причетні декілька місцевих жителів», – повідомили в СБУ.

Повідомляється, що оплату від своїх «кураторів» вони отримували через заборонені російські платіжні системи.

«Під час обшуків за адресами перебування організаторів протиправної діяльності у Херсонській області правоохоронці виявили понад 3 тисячі сім-карток, комп’ютерну техніку із доказами незаконних дій. Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру у вчиненні злочину та обрання судом мір запобіжних заходів. У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування», – йдеться в повідомленні.

Російська сторона зазвичай заяви Києва про ймовірних завербованих агентів або заперечує, або взагалі не коментує.