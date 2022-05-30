«Продає самозакоханість під час війни»: Подоляк про Порошенка і відключення «Прямого», «Еспресо» і «5 каналу»

Колишній президент, а нині народний депутат Петро Порошенко «продає самозакоханість» в ефірах «Прямого», «Еспресо» та «5 каналу», що не вписується в інформаційну політику під час війни, заявив в інтерв'ю виданню «Лівий берег» антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Це питання єдиної інформаційної політики під час війни... Ця людина закохана в себе, скажімо, власник, опосередкований власник каналів. А я не дуже розумію, навіщо під час війни оцю самозакоханість, всі свої там якісь наративи продавати в такому вигляді, в рамках єдиної інформаційної політики», – заявив Подоляк.

На його думку, Петро Порошенко «ніяк не може змиритися з тим, що програв» на президентських виборах у 2019 році і для того, «щоб якось це компенсувати», він, як припускає Подоляк, міг піти «на будь-які руйнівні» інформаційні кампанії.

Такі закиди антикризового радника голови ОП Петро Порошенко і його соратники наразі не коментували.

Водночас щодо присутності колишніх ведучих із підсанкційних каналів Віктора Медведчука та Євгена Мураєва в ефірі загальнонаціонального марафону, то, на думку Подоляка, «їм треба дати шанс».

«Якщо людина прийняла для себе рішення, що для неї Україна понад усе, дайте їм шанс довести це. Чому ви хочете, щоб ми їх посадили в табір? Навіщо?.. Вони хочуть працювати, вони хочуть свою вину таким чином відмити. Це – нормально», – заявив антикризовий радник голови ОП.

4 квітня представники Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення (Концерн РРТ) вимкнули мовлення в цифровій мережі Т2 каналів «Прямий», «Еспрессо» та «5 канал». Представники цих каналів назвали таке рішення Концерну «незаконним і несправедливим».

«Вороги у владі штовхають президента не на боротьбу з «Росією 24», яку включили в (окупованому – ред.) Мелітополі, а на боротьбу з українськими патріотичними каналами, які, на відміну від «Інтера», не підтримували ОПЗЖ і не прославляли агресора», – написав у фейсбуці народний депутат Микола Княжицький, який має власну авторську програму на телеканалі «Еспресо».

9 травня Держспецзв'язку повідомили, що причина вимкнення каналів – виконання рішення РНБО про трансляцію спільного марафону.

У РНБО заявили, що в рішенні Радбезу немає жодної інформації про вимкнення каналів.

Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що вимкнення каналів з цифрового ефіру не належить до його повноважень.

Наразі Петро Порошенко не є офіційним власником ні «Прямого», ні «Еспрессо», ні «5 каналу».