Телеканал «Еспресо» заявив, що концерн РРТ вимкнув мовлення каналу в мережі Т2

Телеканал «Еспресо» 4 квітня заявив, що вранці цього дня представники Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення (Концерн РРТ) без будь-яких законних підстав на власний розсуд вимкнули мовлення цього телеканалу в цифровій мережі Т2. У звʼязку з цим «Еспресо» звернувся з відкритим листом до президента України, РНБО, СБУ, Міністерства оборони та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

«На спроби отримати пояснення від Концерну РРТ, ми не отримали жодних відповідей. Але очевидно, що, якби це були законні дії, Концерну РРТ не було б складно на них послатись в обґрунтування своїх дій. Але на цей момент можна констатувати: ні Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, яка встановлює правила діяльності телеканалів, ні Міністерство оборони України, яке відповідно до закону регулює режим воєнного стану, ні РНБО України або будь-які інші уповноважені державні органи не ухвалювали жодних рішень щодо відключення телеканалу «Еспресо», – ідеться в заяві телеканалу.

Телеканал «Еспресо» нагадує, що в його ефірі регулярно виходять щоденні інформаційні блоки іноземних партнерів – новини BBC (Велика Британія), Радіо Свобода, Голосу Америки (США), France 24 (Франція).

«Свідоме продовження відключення українського телеканалу «Еспресо» з української цифрової мережі Т2 може бути розцінене не інакше, як участь у війні проти України на стороні Кремля», – вказують автори заяви.

Телеканал «Еспресо» з 21 березня транслює інформаційно-аналітичну програму виробництва Української служби Радіо Свобода Свобода Live. Свобода Live – це годинна інформаційно-аналітична програма, яка виходить в ефір щодня з понеділка по п’ятницю о 18-й годині за київським часом.

Також програму Свобода Live можна дивитися на сторінці Радіо Свобода в YouTube, Facebook та на сайті radiosvoboda.org.