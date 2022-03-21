Інформаційно-аналітична програма Свобода Live виробництва Радіо Свобода виходитиме на телеканалі Еспресо  

З 21 березня телеканал Еспресо транслюватиме інформаційно-аналітичну програму виробництва Української служби Радіо Свобода Свобода Live.

Свобода Live – це годинна інформаційно-аналітична програма, яка виходить в ефір щодня з понеділка по п’ятницю о 18-й годині за київським часом.

«З початком повномасштабного вторгнення російських військ на територію України програма Свобода Live перейшла у щоденний режим, щоб аудиторія регулярно отримувала перевірену та максимально повну інформацію. Адже саме дотримання стандартів і принципів незалежної журналістики, об’єктивна подача інформації є пріоритетом усіх проєктів Радіо Свобода», – каже головна редакторка інформаційно-аналітичного мовлення Української служби Радіо Свобода Тетяна Овдієнко.

У свою чергу директорка телеканалу Еспресо Катерина Єрмолович зазначила: «В цей непростий для України час ми раді співпраці з колегами з Радіо Свобода, які поруч з британською BBC та французькою France 24 допомагатимуть протистояти російській агресії на інформаційному фронті».

Також програму Свобода Live можна дивитися на сторінці Радіо Свобода в YouTube, Facebook та на сайті radiosvoboda.org.

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода – це незалежна медіакорпорація, що фінансується за рахунок гранту Конгресу США через Агентство США з глобальних медіа (USAGM). Місія Радіо Свобода полягає у просуванні демократичних цінностей та інститутів, а також прав людини шляхом звернення до аудиторії тих країн, в яких свобода преси обмежена владою або наразі ще не стала нормою суспільного життя.

Сумарна аудиторія Радіо Свобода у лютому 2022 року сягнула 80 мільйонів переглядів на YouTube, 130 мільйонів переглядів відео у Facebook та 30 мільйонів переглядів сторінок на сайті radiosvoboda.org.

Радіо Свобода випускає телепроєкти «Донбас.Реалії», «Крим.Реалії», «Схеми» та щоденний ефір Свобода Live.

Українська редакція Радіо Свобода існує з 1954 року.

Телеканал Еспресо розпочав роботу у 2013 році і тепер мовить у цифровому ефірному ТБ, в основних українських кабельних мережах, супутникових платформах, платформах IPTV та у прямому ефірі на YouTube та Facebook.