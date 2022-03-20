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«Незаконно і несправедливо» – Княжицький про рішення РНБО щодо трансляції телемарафону про війну

Микола Княжицький, народний депутат, член фракції «Європейська солідарність»

Депутат Верховної Ради (фракція «Європейська солідарність») та медіаменеджер Микола Княжицький вважає незаконним рішення РНБО щодо об’єднання всіх загальнонаціональних телеканалів на єдиній платформі – цілодобовому марафоні «Єдині новини #UАразом».

«В ефірі мають право мовити лише «Інтер», Плюси (телеканал 1+1 – ред.), «Україна» і ICTV, які роблять спільний марафон (Княжицький не згадав ще UA:Перший – ред.). Вороги у владі штовхають президента не на боротьбу з «Росією 24», яку включили у (окупованому – ред.) Мелітополі, а на боротьбу з українськими патріотичними каналами, які, на відміну від «Інтера», не підтримували ОПЗЖ і не прославляли агресора. Це незаконно і несправедливо», – написав у фейсбуці Княжицький, який має власну авторську програму на телеканалі «Еспресо».

Видання «Українська правда» наводить заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, згідно з якою указ президента не передбачає закриття будь-яких телеканалів.

«Мова йде тільки про необхідність підключення до єдиного загальнонаціонального телемарафону – повністю або частково. Але в каналів є певна творча свобода. Інша річ, що під час повноцінної війни має бути більш-менш єдина інформаційна політика в телепросторі», – сказав чиновник.

Рішення РНБО і підписаний на його основі указ президента Володимира Зеленського не містить детальних розʼяснень щодо того, яким чином має відбутися «підключення до єдиного загальнонаціонального телемарафону».

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