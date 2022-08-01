Російські військові, які відмовилися воювати, звернулися до Слідчого комітету РФ

Російські військовослужбовці, які відмовилися продовжувати свої контракти і воювати проти України, звернулися зі скаргою до Слідчого комітету Росії, повідомив у телеграм-каналі керівник міжнародної правозахисної групи «Агора» адвокат Павло Чиков.

Як йдеться у скарзі, за відмову брати участь у бойових діях понад 140 військових були незаконно позбавлені волі й утримувалися у різних місцях на окупованій території Луганської області. Жодних звинувачень при цьому їм не висували.

Військові заявляють, що умови їхнього утримання порушували права людини і були близькі до тортур. «У приміщенні із заґратованими вікнами та залізними дверима, що закриваються на замок зовні, не було елементарних зручностей, для природних потреб використовувалося залізне відро та пластикові пляшки, харчування було відсутнє, документи та речі були відібрані», – йдеться у їхній заяві.

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Російські військовослужбовці просять провести перевірку та притягнути до кримінальної відповідальності винних командирів за перевищення посадових повноважень. Павло Чиков повідомив, що представлятиме інтереси постраждалих адвокат Максим Гребенюк.

Гребенюк також повідомив, що до нього звернувся за юридичною допомогою щонайменше один російський військовослужбовець – сержант із Сахалінської області. Після пошкодження руки під час бойових дій в Україні він хотів розірвати контракт, але його відправили під арешт на території, підконтрольній угрупованню «ЛНР».

Раніше ЗМІ повідомляли, що російських військовослужбовців, які відмовилися брати участь у бойових діях на території України, насильно утримують в окупованих населених пунктах Брянка і Красний Луч на Луганщині. Розірвати контракти військовим не дають змоги. Міністерство оборони Росії повідомлення, що надходять від ЗМІ, не коментувало.