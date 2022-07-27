The Insider назвав імена російських солдатів, яких за відмову воювати утримують на Луганщині

Видання The Insider стали відомі імена 17 російських військовослужбовців, яких насильно утримують за відмову воювати з Україною у виправній колонії селища Красний Луч на території, що перебуває під контролем підтримуваного Росією угруповання «ЛНР». ЗМІ опублікувало дані солдатів, зазначивши, що найстаршому з них, Максиму Дубровському, – 33 роки, а наймолодшому, Ігореві Салахову – 19 років.

За даними The Insider, військові, які планували розірвати контракти з Міноборони Росії, перебувають у фактичному ув’язненні на примусових роботах. Усього ж на території колонії можуть утримувати до 130 таких солдатів.

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Повідомляється також, що до Луганської області приїхали батьки утримуваних військовослужбовців, які намагаються домогтися їхнього звільнення. За словами батьків, на їхніх дітей чинять психологічний тиск. За даними видання «Верстка», проти них застосовується і фізичне насильство. ЗМІ також повідомляє, що у місті Брянка, розташованому неподалік, утримують ще не менше ніж 230 солдатів, які відмовилися воювати. Частину вже переконали повернутися на фронт.

Від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну незалежні ЗМІ регулярно повідомляють про відмови представників різних силових структур їхати воювати чи продовжувати брати участь у війні.

Повідомляли, зокрема, про відмови 300 військовослужбовців із дислокованої в Буйнакську 136-ої мотострілецької бригади, десятків військовослужбовців з Бурятії, росгвардійців із Кабардино-Балкарії та Північної Осетії, нацгвардійців із Хакасії, ОМОНівців із кубанської оперативної роти, військовослужбовців і росгвардійців із Краснодара, Владикавказу, Нальчика, Черкеська і Ставрополя. Багато з них, за даними незалежних ЗМІ, зазнають переслідування і тиску з боку влади та начальства.

Міністерство оборони Росії зазвичай не коментує такі повідомлення.