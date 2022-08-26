Британська розвідка назвала навмисною дезінформацією заяви Шойгу про «свідоме» сповільнення темпів «спецоперації»

Заява міністра оборони Росії про те, що російські війська роблять «все, щоб уникнути жертв серед мирних громадян» в Україні, з чим нібито пов’язані уповільнені темпи «спецоперації» (так в Росії називають війну проти України), є «майже напевно навмисною дезінформацією», заявили у британській розвідці.

«Наступ Росії зупинився через її погану військову ефективність і запеклий український опір. За наказом Шойгу, війська, які діють в Україні, неодноразово не вкладалися в планові оперативні терміни. Цілком ймовірно, що Шойгу і президент Путін звільнили щонайменше шістьох генералів за недостатньо швидке просування», – йдеться у щоденному звіті розвідки, який цитує Міністерство оборони Великої Британії.

Там наголосили, що в день, коли Сергій Шойгу виступав зі своєю заявою, російська балістична ракета малої дальності СС-26 «Іскандер» влучила в потяг у місті Чаплине на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинули 25 людей, зокрема щонайменше двоє дітей.

«Це підкреслює готовність Росії завдати супутніх втрат, коли вона вважає, що ракетні чи артилерійські удари мають військову перевагу», – наголошують у розвідці.

24 серпня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія навмисно уповільнює темпи своєї військової кампанії в Україні, керуючись необхідністю зменшити жертви серед цивільного населення.