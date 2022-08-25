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Блінкен назвав звірством ракетний удар Росії по Чаплиному

24 серпня російські війська завдали ракетних ударів по залізничній станції Чаплине Синельниківського району Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули 22 людини, ще 22 – були поранені

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський ракетний удар по залізничній станції у Чаплиному Дніпропетровської області можна охарактеризувати як звірство, відповідальні за яке мають бути покарані.

«Російський ракетний удар по залізничній станції, повній цивільних жителів, в Україні, відповідає зразку звірств. Ми продовжимо разом із партнерами з усього світу підтримувати Україну і вимагати відповідальності російських офіційних осіб», – написав він у твітері в ніч на 25 серпня.

24 серпня російські війська завдали ракетних ударів по залізничній станції Чаплине Синельниківського району Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули 22 людини, ще 22 – були поранені.

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