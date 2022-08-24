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Кількість жертв ракетного удару РФ по Чаплиному зросла до 22 – президент

Місце ракетного удару РФ по залізничній станції Чаплине, Дніпропетровщина, 24 серпня 2022 року

Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російського ракетного удару по залізничній станції Чаплине Синельниківського району Дніпропетровської області кількість жертв зросла до 22-х.

«Чаплине – наш біль сьогодні. Станом на цю хвилину – 22 загиблих, з них п’ятеро людей згоріли в машині. Загинув підліток, йому було 11 років, російська ракета зруйнувала його будинок. Пошуково-рятувальні роботи на залізничній станції триватимуть. Обов’язково змусимо окупантів відповісти за все, що вони наробили», – сказав Зеленський у відеозверненні.

Раніше він зазначав, що через російський ракетний удар загорілося кілька вагонів. Повідомлялося про десятки поранених.

Упродовж дня, коли Україна відзначає День Незалежності, по всій території з високою частотою оголошується повітряна тривога. Про те, що армія РФ буде цього дня вдаватися до жорстоких ударів і провокацій влада і розвідка застерігали напередодні.

Росія за пів року з часу повномасштабного вторгнення жодного разу не визнала свої цілеспрямовані проти цивільних громадян України удари.

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