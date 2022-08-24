Кількість жертв ракетного удару РФ по Чаплиному зросла до 22 – президент

Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російського ракетного удару по залізничній станції Чаплине Синельниківського району Дніпропетровської області кількість жертв зросла до 22-х.

«Чаплине – наш біль сьогодні. Станом на цю хвилину – 22 загиблих, з них п’ятеро людей згоріли в машині. Загинув підліток, йому було 11 років, російська ракета зруйнувала його будинок. Пошуково-рятувальні роботи на залізничній станції триватимуть. Обов’язково змусимо окупантів відповісти за все, що вони наробили», – сказав Зеленський у відеозверненні.

Раніше він зазначав, що через російський ракетний удар загорілося кілька вагонів. Повідомлялося про десятки поранених.

Упродовж дня, коли Україна відзначає День Незалежності, по всій території з високою частотою оголошується повітряна тривога. Про те, що армія РФ буде цього дня вдаватися до жорстоких ударів і провокацій влада і розвідка застерігали напередодні.

Росія за пів року з часу повномасштабного вторгнення жодного разу не визнала свої цілеспрямовані проти цивільних громадян України удари.